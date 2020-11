Samsung erweitert Sprachsteuerung für Smart TVs und nimmt den Google Assistant als weitere Option zur Sprachsteuerung für seine Smart TVs auf.

Damit ergänzt der Sprachservice die bereits verfügbaren Assistenten Bixby und Alexa. Besitzer von 4K und 8K QLEDs, Crystal UHD TVs, The Frame, The Serif, The Sero und The Terrace können den Google Assistant genau wie Bixby und Alexa je nach persönlicher Präferenz und ohne zusätzliche Downloads, Hardware oder Installationen nutzen. Alle drei Sprachassistenten sind problemlos kompatibel mit bestehenden Voice-Ökosystemen der Nutzer.

Dank einer breiteren Auswahl unterschiedlicher Sprachassistenten bieten Samsung Smart TVs schnelleren Zugriff auf Inhalte, in Echtzeit ausgespielte Antworten auf dem Bildschirm und eine nahtlose Steuerung aller kompatiblen Smart Home-Geräte über den persönlich präferierten Sprachservice. Mit Sprachbefehlen kann man beispielsweise ganz einfach durch das TV-Programm scrollen, die Lautstärke anpassen, die Wiedergabe starten und stoppen sowie Apps öffnen.

„Die Nutzung von Sprachassistenten auf unseren Smart TVs hat seit der Einführung von Bixby im Jahr 2018 exponentiell zugenommen“, resümiert Seline Han, Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Mit dem zusätzlichen Angebot von Amazon Alexa und Google Assistant laden wir unsere Kunden und Kundinnen dazu ein, ihren Smart TV noch stärker in ihr vernetztes Zuhause einzubinden.“

Entertainment auf Zuruf

Filmliebende können ihren bevorzugten Sprachassistenten unter anderem dazu nutzen, um nach bestimmen Genres, Regisseuren oder Schauspielerinnen zu suchen. Neben der Suche nach neuen Filmen und TV-Programmen können Alexa, Bixby und der Google Assistant auch die aktuelle Wettervorhersage und Ergebnisse aktueller Sportereignisse liefern oder auf Zuruf die eigenen Lieblingshits abspielen. Mit dem Google Assistant haben Samsung TV-Besitzer zusätzlich Zugriff auf alle Google-Dienste wie die Web-Suche, Bilder und Google Maps.

„Mit der Einführung von Google Assistant auf den Samsung Smart TVs wird es noch einfacher, Google-Dienste im gesamten Smart Home zu nutzen“, sagt Jack Krawczyk, Director Product Management für Google Assistant. „Die Zusammenarbeit mit Samsung ermöglicht es noch mehr Menschen weltweit, die Hilfe von Google Assistant direkt auf dem großen Bildschirm in Anspruch zu nehmen.“

Sprachtalent Samsung Smart TV

Mit den Sprachassistenten auf den Samsung Smart TVs können Nutzer und Nutzerinnen jedem Raum einen eigenen Kanal hinzufügen. Fortan kann der TV Licht und Temperatur steuern oder einen Alarm einstellen und viele andere Aufgaben auch in Kommunikation mit anderen im Haushalt integrierten Sprachassistenten erledigen.

„Amazon Alexa wurde auf Samsung Smart TVs mit der Absicht integriert, ein verbessertes Entertainment-Erlebnis zu schaffen“, sagt auch Aaron Rubenson, Vice President von Alexa Voice Service und Alexa Skills. „Kunden können nicht nur einfach durch Video- und Musikinhalte navigieren, sondern ihren Fernseher mit integriertem Alexa Sprachassistent auch mit über 100.000 Smart-Home-Geräten verbinden, um ihre alltäglichen Aufgaben zu erleichtern. Gemeinsam mit Samsung bringen wir den Komfort der Sprachsteuerung auf den Smart TV und ermöglichen eine freie Auswahl des bevorzugten Sprachdienstes.“

Samsung hat Amazon Alexa Anfang dieses Jahres auf seinen Smart TVs integriert und für 14 Länder zur Verfügung gestellt. Google Assistant ist ab sofort in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien verfügbar und wird bis Ende 2020 in zwölf weiteren Ländern eingeführt.

www.samsung.dehttp://www.samsung.de