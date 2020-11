Das neue Sony Xperia 5 II mit exklusivem Call of Duty Mobile-Bundle bietet Smartphone-Gamern ein Spielerlebnis auf Premium-Niveau.

Zusammen mit Publisher Activision bietet Sony Call of Duty Fans ab heute mit dem Kauf eines Xperia 5 II ein attraktives Bundle im Wert von über 250 Euro. Im Paket enthalten sind neben einem DUALSHOCK 4 Controller sowie einem Game Mount, um den Controller am Xperia 5 II zu befestigen, auch 18.360 CP Punkte für Call of Duty Mobile. Die Aktion gilt bis zum 31.12.2020 oder solange der Vorrat reicht.

Das Xperia 5 II bietet Höchstleistung im handlichen Design. Mit seinem 6,1″ (15,5 cm) FHD+ HDR OLED Display mit 120 Hz Bildwiederholrate im 21:9 Kinoformat bietet es die perfekte Bühne für spannende Videos und intensives Gaming. Unterstützt und angetrieben durch den leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 865 mit 5G Mobile Plattform sowie seinem 5G-Modem Qualcomm X55 glänzt es außerdem durch erstklassige Performance. Der leistungsstarke 4.000 mAh Akku mit Schnellladefunktion sorgt dabei dafür, dass Geschwindigkeit und Leistung mit der nötigen Energie versorgt werden.

Für das ultimative, mobile Spielerlebnis wartet das Premium-Smartphone mit dem Spieleoptimierer auf. Überarbeitet und zusammen mit Mobile-Gamern entwickelt, lassen sich darüber spielstörende Benachrichtigungen ausschalten, die Kamerataste deaktivieren, das Spielgeschehen live aufzeichnen oder parallel YouTube-Videos einblenden. Das Smartphone laden, spielen und gleichzeitig über die 3,5 mm Klinkenbuchse Musik hören ist für das Xperia 5 II kein Problem. Für das echte Gaming-Erlebnis lässt sich außerdem ein PlayStation 4 DUALSHOCK 4 Wireless Controller [4] mit dem Smartphone verbinden. Xperia ist das offizielle Smartphone von Call of Duty: Das Mobile World Championship Tournament 2020 und das Xperia 5 II bieten in Zusammenarbeit mit Qualcomm Snapdragon Elite Gaming ein optimiertes Spieleerlebnis. Call of Duty Mobile ist optimiert auf 120 Hz und das Displayformat das Xperia 5 II mit 21:9 Seitenverhältnis.

