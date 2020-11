SamsungBlackWeeks mit Rabatten und Bundles

Die #SamsungBlackWeeks bringen starke Rabatte und attraktive Bundles und verlängern die Schnäppchenjagd.

Wenn es um Schnäppchen geht, zählen Black Friday und Cyber Monday zweifellos zu den Höhepunkten des Jahres. Aber warum auf ein Wochenende beschränken, wenn auch 13 Tage Schnäppchenjagd möglich sind? Getreu diesem Motto starten die #SamsungBlackWeeks bereits heute mit einer Vielzahl attraktiver Angebote. Die Aufwärmphase zum Black Friday Sale hält auch dieses Mal wieder attraktive Tarif Highlights, Rabatte und Sonderaktionen aus den Bereichen Mobile, TV und Audio sowie Hausgeräte bereit. Die #SamsungBlackWeeks gehen in den Black Friday und Cyber Monday über und laufen bis zum 30. November.

Frei kombinierbare Bundles

Für ein hohes Maß an Individualität sorgt ein besonderes Angebots-Highlight: „Create your own Bundle“. Kunden haben die Möglichkeit, sich zwei Aktionsprodukte auszuwählen und nur für eines zu bezahlen. Hierfür können sie zwischen zwei verschiedenen Pools wählen, die ausgewählte Produkte aus den Bereichen Mobile, TV, Display und Audio sowie Hausgeräte enthalten und dabei untereinander frei kombinierbar sind. So können Kunden, die das Galaxy S20+ erwerben, beispielsweise zwischen einem Galaxy Tab S5e Wi-Fi, dem Crystal UHD 4K TV TU8079 (2020) in 50 Zoll, einer 2.0-Kanal Soundbar HW-S40T in schwarz oder dem kabellosen Akku-Handstaubsauger Jet70 als kostenlose Zugabe wählen. Die Sonderaktion läuft bis zum Vorabend des Black Friday am 26. November bis 18:59 Uhr und nur solange der Vorrat reicht.

Vorteilspakete versprechen attraktive Rabatte

Zusätzlich zu den frei kombinierbaren Bundles profitieren Kunden von mehreren Angebots-Bundles aus den Bereichen Mobile, TV und Audio, die ihre Gültigkeit über den gesamten Aktionszeitraum bis zum 30. November behalten. So haben beispielsweise Nutzer, die 8K-Inhalte ihres Smartphones nahtlos auf einem größeren Bildschirm genießen möchten, die Möglichkeit, den QLED 8K 800T4 und das Galaxy Note20 LTE mit 256 GB Speicher im Bundle zu erwerben und dabei bis zu 925 Euro zu sparen. Wer hingegen mehr Wert auf Lifestyle und visuelle Akzente legt, macht mit dem Bundle bestehend aus dem Lifestyle-TV The Sero und der Fan-Edition des Galaxy S20 mit 128 GB Speicher einen überzeugenden Deal6.

Für alle, die nicht allzu tief in die Tasche greifen und trotzdem von den #SamsungBlackWeeks profitieren möchten, bieten sich die Angebote zu Tablets und Wearables an. So erhalten Käufer eines Galaxy Tab S7 während des gesamten Aktionszeitraums etwa ein passendes Book Cover Keyboard gratis dazu, während die Galaxy Watch Active3 im praktischen Bundle mit dem Wireless Charger Trio erhältlich ist.

Mehr als 480 Aktionsprodukte teils stark reduziert

Passend dazu sind verschiedene Wearables, Tablets, und das Galaxy Book S auch einzeln stark heruntergesetzt, so sparen Käufer des Galaxy Book S in der 256 GB LTE Variante über 400 Euro und Interessenten der Galaxy Buds Live über 40 Prozent zum ursprünglichen Preis. Zudem können Kunden fast das gesamte Portfolio an TVs und Soundbars vergünstigt erwerben, darunter auch der QLED 4K TV 95T in 75 Zoll, dessen Kauf ein Ersparnis von über 660 Euro verspricht.

Akku-Handstaubsauger und Waschmaschinen runden das bunte Angebot reduzierter Samsung Produkte ab. So erhalten Käufer des kabellosen Akku-Handstaubsaugers Jet70 etwa rund 34 Prozent Rabatt, während die Waschmaschine WW64009 um mehr als 50 Prozent reduziert ist.

Alle Deals im Detail sind unter samsung.com/de/offer/black-friday zu finden. Am Black Friday und Cyber Monday lohnt sich noch einmal ein besonderer Blick in den Samsung Online Shop, hier können sich Kunden ab dem 26.11. um 19 Uhr über weitere attraktive Deals freuen.

www.samsung.de