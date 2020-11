Schnellere Ladezeiten, höhere Kapazität, erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis versprechen neue leistungsfähige Power Banks von Varta.

VARTA liefert ab sofort neue Power Bank Serien, mit denen Smartphones, Tablets und Ear Phones / Bluetooth Kopfhörer auch bei langen Reisen einsatzbereit bleiben. Die beiden neuen Serien, die bis zu 20.000 mAh liefern können, richten sich jeweils an den Einsatz im beruflichen und privaten Umfeld.

Power Bank Fast Energy

Die neue Power Bank Fast Energy Serie richtet sich mit ihrer Quick Charge 3.0 Funktion vor allem an Vielflieger, Vielreisende und besonders technikaffine Menschen, die Wert auf kurze Ladezeit legen. Über die seitlich platzierten zwei USB A QC sowie den USB Typ C PD-Port können mehrere Endgeräte gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Dabei bietet der USB Typ C PD-Port eine 20 Prozent schnellere Ladegeschwindigkeit gegenüber den Standard-Ports – innerhalb einer Stunde werden Endgeräte zu 80 Prozent aufgeladen. Die Power Banks selbst werden über das mitgelieferte USB Typ C-Kabel oder ein Micro-USB-Kabel geladen. Weiße LEDs informieren dabei über den aktuellen Ladestatus der Power Bank, blaue LEDs über den Quick Charge Status.

Ausgestattet mit der Advanced Safety Technology von VARTA Consumer Batteries ermöglicht die neue Power Bank Serie höchste Sicherheit – von der Temperaturkontrolle über Tiefentladungs- und Überladungsschutz, bis hin zum Schutz vor Überstrom, Überspannung und Kurzschlüssen. Die Power Bank Fast Energy Serie ist UN38.3 konform, womit ein sicherer Transport im Handgepäck möglich ist. Die Geräte sind ab Oktober in folgenden Ausführungen im Handel erhältlich:

Power Bank Fast Energy 10.000 mAh 24,99 Euro

Power Bank Fast Energy 15.000 mAh 29,99 Euro

Power Bank Fast Energy 20.000 mAh 34,99 Euro

Power Bank Energy

Auf den privaten Bereich zielt die neue Power Bank Energy Serie von VARTA Consumer Batteries, die in vier Ausführungen von 5.000 mAh bis 20.000 mAh erhältlich ist, ab.

Die Power Banks der Power Bank Energy Reihe verfügen über zwei USB A- und einen USB Typ C-Port, die ein effizientes und intelligentes Laden ermöglichen. Über das im Lieferumfang enthaltene Micro-USB-Kabel können die Power Banks selbst mit Energie versorgt werden, weiße LEDs informieren dabei auch hier über den aktuellen Ladestatus.

Auch bei der Power Bank Energy Serie kommt die Advanced Safety Technology von VARTA Consumer Batteries zum Einsatz und kann ebenfalls dank Prüfung nach UN38.3 Norm problemlos im Handgepäck mitgenommen werden. Die Power Bank Energy Serie ist in folgenden vier Ausführungen ab Oktober erhältlich:

Power Bank Energy 5.000 mAh 9,99 Euro

Power Bank Energy 10.000 mAh 14,99 Euro

Power Bank Energy 15.000 mAh 19,99 Euro

Power Bank Energy 20.000 mAh 24,99 Euro

www.varta-consumer.de/de-de