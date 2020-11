Asus ZenBook mit Intel Prozessoren der 11. Generation

Ab sofort sind das ZenBook Flip S (UX371) sowie das ZenBook Flip 13 (UX363) mit den neuesten Intel Core Prozessoren der 11. Generation verfügbar.

Das ZenBook Flip S ist das weltweit dünnste Convertible mit 4K-OLED-Display. Seine performante Ausstattung und eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden machen es zum perfekten Begleiter für Business-Nutzer. Ein Aluminium-Gehäuse in der Farbe Jade Black und kupferfarbene Details im Diamantschliff verleihen dem ZenBook Flip S einen besonders luxuriösen Look. Als vielseitiger und leistungsstarker Allrounder präsentiert sich das ZenBook Flip 13, eines der kompaktesten 13 Zoll-Convertibles. Dank leistungsstarker Komponenten und zahlreicher Anschlussmöglichkeiten sorgt das ZenBook Flip 13 auch unterwegs für höchste Produktivität und Kreativität.

Leichtgewicht im unverwechselbaren Design

Das ultrakompakte ZenBook Flip S ist das erste ASUS-Notebook, das für das neue Intel Evo Plattform-Design verifiziert wurde. Mit 13,9 mm ist es das dünnste 13,3-Zoll-Notebook seiner Art und mit 1,3 kg ein echtes Leichtgewicht. Trotz seiner schlanken Maße ist das ZenBook Flip S für ultimative Konnektivität mit einem HDMI- und USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Port, sowie zwei Thunderbolt 4 USB 3.2 Typ C-Anschlüssen für Übertragungen in Höchstgeschwindigkeit ausgestattet. Für herausragende Leistung sorgen der Intel Core i7 Prozessor der 11. Generation, die Intel Iris Xe Grafik, sowie 16 GB RAM und 1 TB SSD-Speicher.

Das 4K-OLED-Touchdisplay des ZenBook Flip S lässt Farben lebensecht erscheinen, bietet klare Kontraste und eine schnelle Reaktionszeit. Zudem ist es mit 400 Nits besonders hell, was beispielsweise die Arbeit im Freien angenehmer macht. Um digitale Dokumente zu unterschreiben oder Zeichnung anzufertigen, unterstützt das Display den optional im Lieferumfang enthaltenen ASUS Stylus Pen. Für noch mehr Produktivität sorgt das innovative NumberPad: Das Touchpad verwandelt sich mit einem Klick in einen Nummernblock. Mit dem langlebigen, präzisionsgefertigten 360°-ErgoLift-Scharnier lässt sich das ZenBook Flip S spielend leicht vom Notebook zum Tablet verwandeln – das sorgt für maximale Flexibilität in jeder Lebenslage.

Für lange Arbeitstage verfügt das ZenBook Flip S über eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden. Den letzten Schliff verleiht ihm sein Aluminium-Gehäuse in stylischem Jade Black mit kupferfarbenen Details.

Das ZenBook Flip S (UX371) ist ab sofort ab 2.499 EUR erhältlich.

Vielseitig und leistungsstark

Das ZenBook Flip 13 zählt zu den kompaktesten 13 Zoll-Notebooks seiner Art und bietet dennoch vielfältige Anschlüsse mit zwei Thunderbolt 4 USB Typ-C-Ports, einem USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Port, sowie einem HDMI-Anschluss. Für starke Leistung und Geschwindigkeit sorgt die Kombination aus dem neuesten Intel Core i7 Prozessor der 11. Generation, bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und bis zu 1 TB SSD Speicher. Außergewöhnliche Performance garantiert auch der Akku, der bis zu 14 Stunden durchhält.

Flexibel bleibt das ZenBook Flip 13 dank des strapazierfähigen 360° ErgoLift-Scharniers, mit dem es sich im Handumdrehen vom Notebook in ein Tablet verwandeln lässt. Das OLED-Touchdisplay lässt Farben lebensecht erscheinen, bietet ein sattes Schwarz, helles Weiß, klare Kontraste und eine schnelle Reaktionszeit bei scharfer Full-HD-Auflösung. Das Display unterstützt zudem den optional im Lieferumfang enthaltenen ASUS Stylus Pen.

Das innovative NumberPad verwandelt das Touchpad in einen Nummernblock für einen reibungslosen Workflow. Für Datensicherheit und batterieschonendes Arbeiten sorgt ein intelligenter Näherungssensor, der den Bildschirm automatisch ausschaltet, sobald sich der Nutzer vom Gerät entfernt.

Das ZenBook Flip 13 (UX363) ist ab sofort ab 1.799 EUR erhältlich.

