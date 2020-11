Kompakter A4-LED Farbdrucker OKI C650

Der weltweit kompakteste A4-LED-Farbdrucker OKI C650 arbeitet schnell und zuverlässig.

OKI Europe kündigt den wohl weltweit kompaktesten A4-LED-Farbdruckers an: Der C650, der voraussichtlich Anfang 2021 erhältlich ist, bietet die gleiche Leistungsstärke, einfache Medienhandhabung und Kosteneffizienz eines Arbeitsgruppen-Systems, jedoch im Format eines A4-Desktop-Farbdruckers. Der Drucker wurde speziell für Unternehmen mit begrenztem Platzangebot entwickelt und lässt sich selbst auf engstem Raum problemlos aufstellen. Nichtsdestotrotz druckt er große Mengen schnell sowie in professioneller Qualität und ist damit bestens für den Einsatz in verschiedenen Branchen gerüstet – z.B. im Einzelhandel, für Hotels und Restaurants, im Gesundheitswesen, Bildungsbereich oder für das Bauwesen.

Der C650 basiert auf der überlegenen, digitalen LED-Technologie von OKI und bietet hohe Druckgeschwindigkeit in satten Farben. Damit eignet er sich nicht nur perfekt für die Verarbeitung alltäglicher Dokumente, sondern auch für die Erstellung von Marketingmaterialien sowie Beschilderungen aller Art. Das System druckt 35 Seiten pro Minute und kann Medien mit Grammaturen von 60g/m² bis zu 256g/m² sowie Medienformate von 52 x 74mm bis zu Bannerformaten mit einer Länge von 1,32m problemlos verarbeiten.

Dank der innovativen, platzsparenden Technologie ist der OKI C650 vollumfänglich von der Vorderseite aus bedienbar, wodurch der für den Betrieb des Systems erforderliche Stellplatz im Vergleich zu anderen Druckern mit ähnlichen Abmessungen erheblich geringer ist.

Zuverlässigkeit stand bei der Entwicklung des C650 im Mittelpunkt, weswegen für den Großteil der Bauteile statt Kunststoff hochwertige Komponenten verwendet wurden. Aus diesem Grund zählt dieser Drucker zu den robustesten seiner Klasse und garantiert seinen Anwendern eine lange und reibungslose Lebensdauer. Separate Toner und langlebige Bildtrommeln sorgen für ein hohes Leistungsvermögen bei optimal sparsamer Nutzung von Verbrauchsmaterialien. Damit eignet sich der OKI C650 ideal für Unternehmen, die Farbdrucke in hohen Auflagen und mit hoher Farbdeckung benötigen.

Praktische Extras

Für die Abdeckung von noch mehr Anwendungsbereichen empfiehlt sich eine Kombination des OKI C650 mit der ABBYY FineScanner-App, der ersten KI-basierten, intelligenten mobilen Scanner-Lösung. Mit ihr lassen sich perfekte digitale Scans von Papierdokumenten zum Drucken und Speichern erstellen. Die App erweitert den OKI C650 um eine Scanfunktionen und macht damit einen separaten Desktop-Scanner oder Multifunktionsdrucker überflüssig, der jeweils zusätzliche Stellfläche einnehmen würde. Zusätzlich dazu können Anwender auch The Design Hub von Shoppa abonnieren – ein exklusiv für OKI entwickeltes Softwareprogramm für Design- und Druckbedarf. Dank dieser benutzerfreundlichen und kreativen Plattform können Unternehmen mit nur wenigen Klicks ganz einfach professionelle, personalisierbare Kommunikations- und Marketingmaterialien hausintern erstellen.

www.oki.de