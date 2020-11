Luftreiniger, Smartwatch oder ein faltbares Smartphone, die Handelsjury kürt angesagteste Technikprodukte des Jahres.

Luftreiniger, Smartwatch oder ein faltbares Smartphone – Elektro- und Elektronikartikel sind heiß begehrte Waren unter dem Weihnachtsbaum. Die 10 angesagtesten Technikprodukte des Jahres 2020 präsentiert rechtzeitig vor Weihnachten der Handelsverband Technik (BVT). „Die Gewinner-Produkte zeigen, wie Elektrogeräte uns die Arbeit maximal erleichtern oder Entertainment in bester Qualität liefern. Wir nennen die 10 angesagtesten Trend-Produkte beim Namen“, so BVT-Geschäftsführer Steffen Kahnt zur TOP 10 Technik 2020 des Kölner Fachverbandes. Ausgewählt wurden die Produkte wieder gemeinsam mit namhaften Einzelhändlern aus dem Elektro- und Elektronik-Einzelhandel. Ergebnis: Die Artikel der TOP 10 Technik sind…

…Alltagshelden: Ein neuer Bodenreiniger saugt und wischt gleichzeitig – und das auf allen Hartböden. Die Smartwatch kann jetzt zum Lebensretter werden. Abwechslung in den Alltag bringt eine Lautsprecherbox, die gleichzeitig eine Lichtshow bietet. Und der erste D-förmige Saugroboter auf dem Markt beseitigt selbst Tierhaare erfolgreich.

…clever: Mit dem PerfectFry Bratsensor misst das Kochfeld die Temperatur in der Pfanne und passt diese selbstständig an die gewählte Stufe an. Genauso raffiniert ist ein neuer Luftreiniger, der Luftverschmutzungen registriert und die Abluftleistung dementsprechend steuert. Und: Der intelligente Kaffeevollautomat erkennt und speichert die Genusspräferenzen seiner Besitzer.

…noch schärfer: Ein faltbares Smartphone verwandelt sich im Handumdrehen in einen 7,6-Zoll-Screen. Neue OLED-Technologie liefert mehr Bildtiefen und einen weiteren Blickwinkel. Perfekt für Sport- und Wildlife-Enthusiasten sind neue Kameramodelle, mit denen sich selbst unberechenbare Motive zuverlässig festhalten lassen.

Die „TOP 10 Technik“-Liste 2020 finden Sie auf der beigefügten Übersicht mit Fotos. Ausführliche Informationen zur Aktion sowie Text-, Bild- und Videomaterial zu den einzelnen Artikeln finden Sie unter www.top10technik.de

Die „TOP 10 Technik“

Seit 2011 wählt eine Jury aus dem Einzelhandel herausragende Neuheiten und Innovationen aus, die das Zeug zum Trendsetter haben. Die Auswahl der Highlights des Jahres trifft die BVT-„TOP 10 Technik“-Jury aus maßgeblichen Handelsunternehmerinnen und -unternehmern. Die „TOP 10 Technik“ ist die Marketingaktion des Einzelhandels für technische Konsumgüter in Deutschland.

Ideeller Träger

Der Bundesverband Technik des Einzelhandels e.V. (BVT) ist die berufspolitische und fachliche Interessenvertretung des technisch orientierten Fachhandels in Deutschland. Der Verband vertritt die Interessen von 19.000 Einzelhandelsunternehmen mit 23.000 Arbeitsstätten und 100.000 Beschäftigten aus den Branchen Konsumelektronik, Mobil-/Telekommunikation, Informationstechnik, PC/Multimedia, Foto/Imaging, Elektro-Hausgeräte, Küchen und Beleuchtung. Der BVT ist dem Handelsverband Deutschland – HDE angeschlossen.

www.bvt.de