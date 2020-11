Samsung startet Kooperation mit Etsy für The Frame

Samsung startet eine Kooperation mit Etsy, dem globalen Marktplatz für Kunst und Kreatives, für The Frame.

Im Zuge der Kooperation werden 25 neue Werke von Natur inspirierter Kunst für The Frame veröffentlicht, die ab sofort exklusiv im Samsung Art Store erhältlich sind.

Die Sammlung fantasievoller und familienfreundlicher Kunst ist ab sofort weltweit erhältlich und umfasst die Werke fünf beliebter Etsy-Künstler: Jorey Hurley, Elly Mackay, Melanie Mikecz, David Scheirer und Mirlande Jean-Gilles, die mit einer Vielfalt an verschiedenen Techniken von Collagen bis hin zum Aquarell arbeiten. Vor allem zeichnen sich diese 25 ausgewählten Kunstwerke durch eine Mischung aus lebhaften Illustrationen, farbenfrohen Collagen und skurrilen Bildern und Grafiken aus, die auf dem QLED-Bildschirm von The Frame lebendig werden und die Fantasie in jedem Raum des Hauses wecken.

Mehr Kunst im Alltag

The Frame ist ein TV-Gerät, wenn er eingeschaltet ist, und ein Kunstwerk, wenn er ausgeschaltet ist. Der QLED und Smart TV stellt eine innovative digitale Leinwand dar, die das eigene Wohnzimmer zur persönlichen Kunstgalerie macht. Mit mehr als 1.400 Kunstwerken, die im umfangreichen Katalog des Art Stores erhältlich sind, kommt die neue Partnerschaft mit Etsy zu einem Zeitpunkt, an dem Nutzer ihre Wohnung neu kennenlernen und deren Räume noch inspirierender und erholsamer für die ganze Familie gestalten.

„Seit dem Verkaufsstart von The Frame im Jahr 2017 hat Samsung einen vielfältigen Katalog mit Kunst aus der ganzen Welt zusammengestellt. Diese neue Sammlung, die in Partnerschaft mit Etsy entwickelt wurde, ist jedoch etwas Neues und ganz Besonderes“, sagt Salek Brodsky, Vizepräsident für strategische Partnerschaften und Geschäftsentwicklung bei Samsung Electronics. „Bei dem umfangreichen Art Store-Katalog ging es schon immer darum, Kunst zu demokratisieren und Nutzern die Möglichkeit zu geben, Werke zu entdecken, die sie bewegen und inspirieren. Wir freuen uns zudem, fünf Künstlern von Etsy die Bühne eines globalen Publikums bieten zu können.“

Aus dem Atelier in die weite Welt

„Die talentierten Künstler verkörpern den kreativen Geist der Etsy Community, und wir freuen uns, ihr Talent der Welt zeigen zu können“, stimmt Kelly Clausen, Senior Director, Communications and Strategic Partnerships bei Etsy mit ein. „Unsere Partnerschaft mit Samsung eröffnet diesen Künstlern neue Wege, ihre Kunst direkt in die Wohnungen und Häuser von Menschen auf der ganzen Welt zu bringen.“

Der Art Store zeigt Kunst aus Museen und Galerien weltweit in strahlender 4K-Bildqualität auf The Frame. Die einzigartigen Partnerschaften von Samsung haben die Benutzererfahrung mit The Frame von einem traditionellen Fernseher in eine Entdeckungszentrale für die ikonischsten Kunstwerke und Sammlungen verwandelt.

