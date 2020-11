Viel Licht mit der VARTA Work Flex Stadium Light gibt es bei allen kleinen und großen Do-it-yourself-Projekte.

Dabei legen DIY-Profis wie auch Hobby-Handwerker gleichermaßen Wert auf erstklassiges Equipment. Mit dem neuen Work Flex Stadium Light – dem aktuell leuchtstärksten Modell der Work Flex Serie von VARTA – kommt jetzt eine ausdauernde und zuverlässige Leuchte, die jede noch so dunkle Hobby-Baustelle taghell erstrahlen lässt. Das Work Flex Stadium Light ist ab sofort im Handel erhältlich.

Mit der Work Flex Serie bietet VARTA Consumer Batteries hochwertige Leuchten, die stoßfest, spritzwasser- und staubgeschützt sind, und somit die ideale Raumausleuchtung für jedes Projekt ermöglichen. Egal ob es um die Beleuchtung von schwer zugänglichen Stellen oder um die großflächige Raumausleuchtung geht – die nun insgesamt sechs Modelle der Work Flex Serie bieten optimale Lichtlösungen für unterschiedliche Bedürfnisse und zahlreiche Anwendungsbereiche. Entwickelt für Heimwerkerprojekte im Freien oder innerhalb der eigenen vier Wände und für alle Hobbyhandwerker unter uns, die sich zu jeder Zeit auf ihr Werkzeug verlassen möchten. Mit dem neuen Work Flex Stadium Light erhält die Serie nun ein neues, leistungsstarkes Mitglied.

Das Flutlicht für die Werkzeugkiste

Mit seinen kompakten Maßen (199 mm x 159 mm x 42 mm) passt das Work Flex Stadium Light in jedes Werkzeugfach und lässt sich mit seinen 438 Gramm Gewicht leicht überallhin mitnehmen. Dank des flexiblen Standfußes mit sieben individuell einstellbaren Positionen passt sich das Work Flex Stadium Light auf die verschiedensten Arbeitsbedingungen an – und das sowohl stehend als auch hängend über die integrierte Aufhänge-Möglichkeit im Griff. Die COB LED und die drei Leuchtmodi mit einem Lichtstrom von bis zu 1.450 Lumen und einer Leuchtweite von bis zu 45 Metern werfen wie ein Stadionscheinwerfer großflächig Licht auf alles, was nicht im Dunkeln bleiben soll.

Ausgestattet mit einem wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku, überzeugt das Work Flex Stadium Light mit einer Laufzeit von bis zu 15 Stunden und liefert damit mehr als genug Durchhaltevermögen, für die oftmals unvermeidbare Nachtschicht. Wen auch danach das eigene Heimwerker-Projekt noch nicht loslässt oder wer die geplanten Baumaßnahmen ohne Wenn und Aber noch fertigstellen will, kann das Work Flex Stadium Light zusätzlich über das mitgelieferte Ladekabel mit Energie versorgen und weiterarbeiten.

Wie auch die anderen Leuchten der Work Flex Serie ist das neue Work Flex Stadium Light stoßfest und hält selbst einem Sturz aus zwei Metern Höhe problemlos stand. Zudem ist die Leuchte nach IP54 vor Spritzwasser aus allen Richtungen und gegen das Eindringen von Staub geschützt. Durch und durch widerstandsfähig, ist das Work Flex Stadium Light ein ausdauernder Helfer für alle Hobbyhandwerker und DIY-Freunde. Sie ist ab September für 44,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

https://www.varta-consumer.de/de-de