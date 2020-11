Panasonic Cashback-Aktion

Panasonic Kunden erhalten beim Kauf von Fernsehern, Soundbars und LUMIX Kameras von Panasonic bis zu 300 Euro zurück

Panasonic fördert das Weihnachtsgeschäft 2020 mit attraktiven Cashback-Angeboten, die Kunden in Deutschland und Österreich eine gute Gelegenheit bieten, die hochwertigen Produkte zu einem noch attraktiveren Preis zu erwerben. Die Aktion startete am 2. November und umfasst Produkte aus den Bereichen 4K Ultra HD TVs, Soundbars, LUMIX Kameras sowie Objektive.

Panasonic setzt seit jeher auf High-End-Produkte zu einem attraktiven Preis. Von 2. November 2020 bis 10. Januar 2021 kann jeder Interessent bei ausgewählten Produkten aus dem Heimkinobereich und aus der LUMIX G Serie noch zusätzlich bis zu 300 Euro sparen.

Kunden, die in diesem Zeitraum eines der vielen Aktionsprodukte bei einem teilnehmenden Händler erwerben, können den Kauf online registrieren und den Kaufbeleg hochladen. Sind alle Bedingungen erfüllt, überweist Panasonic das Geld an den Kunden. So erhalten Käufer der beliebten Kamera LUMIX GH5 100 Euro zurück, beim diesjährigen OLED 4K TV Top-Modell TX-65HZW2004 werden sogar 300 Euro rücküberwiesen.

Hier finden Sie die TV- und Soundbar-Geräte der Aktion

Hier finden Sie die LUMIX-Kamera und -Objektive