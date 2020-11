Loewe Fernseher der bild v Linie jetzt verfügbar

Die Loewe Fernseher der bild v Linie sind jetzt ab sofort verfügbar.

Mit modernsten OLED-Displays, innovativer Technologie und integriertem dr+ Festplattenrekorder erweitert Loewe sein Portfolio um zwei weitere erstklassige, edle Neuzugänge. Neben einem eleganten Design und eindrucksvollem Sehvergnügen zeichnen sich die neuesten OLED-TV-Geräte vor allem durch ihre zahlreichen Komfortfunktionen aus.

Mit den beiden Produkten Loewe bild v.65 und Loewe bild v.55 läutet das fränkische Traditionsunternehmen das Saisongeschäft ein. Im Rahmen der Loewe Experience Tour 2020 stellte das Unternehmen sein neues Produkt Line-Up dem Fachhandel und Presse vor und startet nun mit der Markteinführung der neuen OLED-Linie Loewe bild v.

Die neuen Modelle sind in den Displaygrößen 65 Zoll und 55 Zoll erhältlich und sind mit hochwertigen OLED-Displays der neuesten Generation ausgestattet. Bei der Herstellung bleibt Loewe seinem Anspruch „Made in Germany“ treu und produziert die Linie bild v auf einer hochtechnologisierten Fertigungsstraße am Stammsitz Kronach.

Im Inneren überzeugt der Loewe bild v mit viel Komfort. Mit dem neuen Betriebssystem Loewe os6.4 bietet der OLED-TV neben einer ausgezeichneten App-Kompatibilität und fortschrittlicher Loewe dr+ Streaming-Funktionen besonders komfortable Programmier- und Aufnahmefähigkeiten. Mit der integrierten Loewe dr+ Festplatte steht stundenlangem Aufnahmevergnügen nichts mehr im Wege. Mit einer Speicherkapazität von 1TB richtet sich der Loewe bild v ganz nach dem persönlichen Zeitplan: so unterstützt Loewe bild v die zeitgleiche Aufnahme von zwei Sendungen und macht es so noch einfacher, das Fernsehprogramm bequem nach individuellen Bedürfnissen zu steuern. Für maximalen Komfort bietet der Loewe TV zudem die Möglichkeit des dauerhaft zeitversetzten Fernsehens via Timeshift.

Neben den Komfortfunktionen bietet der bild v.65 und bild v.55 eine außergewöhnliche Bildqualität. Das neueste SL5-Chassis, der SX8 Quad Core Prozessor sowie ein hochwertiges OLED-Panel der neuesten Generation sorgen für detailgetreue Bilder. Das reaktionsstarke Display unterstützt 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) und garantiert damit perfekten Heimkinogenuss in den eigenen vier Wänden. Dank HDR10, HLG und Dolby Vision™ bietet der Loewe bild v außerdem einen maximalen Kontrastumfang und Farbbrillanz.

Klangerlebnis

Das kraftvolle Soundsystem mit geschlossener Bassreflexbox und mit sechs integrierten Treibern erzeugt 80 Watt voluminöse Musikgesamtleistung. Zudem sorgt die Soundbar für warme Tieftöne und füllt den Raum mit sattem Klang. Die intelligente Technologie Mimi DefinedTM erkennt das Optimum für die Ohren. In Echtzeit werden Klang und Ton analysiert und der Sound des Fernsehers auf das persönliche Hörprofil abgestimmt.

Design

Mit dem Gehäusedesign füllt Loewe seinen Anspruch mit Leben, erstklassiges Design und einzigartige Technologien zu vereinen. Mit einer schlichten Eleganz der beiden TV-Modelle unterstreicht Loewe sein Auge für feine Details. Das super-slim Display harmoniert ideal mit der raffinierten Oberflächenstruktur des Lautsprechers. Der neue Loewe table stand in der Systemfarbe Basaltgrau rundet den einzigartigen Look perfekt ab.

Preise und Verfügbarkeit

Der Loewe bild v.65 und bild v.55 sind ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 5.999 EUR beziehungsweise 3.999 EUR verfügbar.

www.loewe.tv