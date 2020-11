Samsung Galaxy Geräte mit SmartThings Find wiederfinden ist mit dem neuen Service von Samsung Electronics kein Problem.

Nachdem sich bereits vorab sechs Millionen Nutzer aus Korea, Großbritannien und den USA für den Dienst angemeldet haben, ist SmartThings Find nun weltweit auf Geräten ab Android 8 oder einer aktuelleren Version des Betriebssystems verfügbar. Der smarte Service nutzt Bluetooth Low Energy- (BLE) und teilweise Ultrabreitband- (UWB) Technologien, um bei der Suche nach Smartphones, Tablets, Wear- und Hearables zu unterstützen.

Nach Abschluss eines kurzen Registrierungsprozesses, für sämtliche kompatiblen Galaxy Produkte mit denen SmartThings Find genutzt werden soll, können SmartThings-Nutzer direkt loslegen und mithilfe der App ihre Galaxy Produkte suchen. Ganz egal, ob das Galaxy Note20 Ultra zwischen die Sofa-Kissen gerutscht ist oder sich der Nutzer bloß nicht mehr erinnert, wo er seine Galaxy Buds Live aufbewahrt hat: SmartThings Find hilft Nutzern dabei, registrierte Smartphones, Tablets, Smartwatches und Buds wiederzufinden.

Geräte lassen sich sogar dann auffinden, wenn sie offline sind, denn sobald ein mit Smart ThingsFind verknüpftes Gerät 30 Minuten lang offline ist, erzeugt es ein BLE-Signal, das von einem Galaxy Smartphone oder Tablet in der Nähe, auf dem ebenfalls Smart Things Find aktiviert ist, empfangen werden kann. Alle Informationen werden zunächst an den SmartThings-Server übermittelt, der den Nutzer anschließend über den Standort des vermissten Gerätes in der SmartThings Find App informiert. Sämtliche Daten werden von SmartThings Find verschlüsselt übermittelt und vertraulich behandelt, sodass einzig der Benutzer über den Standort seines Geräts Bescheid weiß.

Schnell finden durch detaillierte Standortbeschreibungen

Dank der fortschrittlichen Ortungsfunktion und der Möglichkeit, das verlegte Gerät bei Bedarf „anzuklingeln“, kann die Suche ganz einfach sein. Die App zeigt den Standort des vermissten Geräts auf einer Karte an. Sobald sich der Nutzer in der Nähe des Geräts befindet, kann er entscheiden, ob er das Gerät „anklingeln“ oder mit der AR-basierten Suche genauer lokalisieren möchte. Diese zeigt über Farbgrafiken an, ob sich der Nutzer dem Gerät nähert.

Verfügbarkeit

Das Software-Update für die SmartThings-App ist ab sofort für alle Galaxy-Smartphones und Tablets mit Android 8 oder aktueller verfügbar. Das Update schaltet die Find-Funktion frei. Interessierte Nutzer können auf SmartThings Find zugreifen, indem sie in der App auf das Banner am unteren Rand des Startbildschirms tippen. Darüber hinaus plant Samsung diese Funktion ab Anfang nächsten Jahres auf Tracking-Tags auszuweiten. So sollen sich zukünftig auch verlorene Schlüssel, Portemonnaies und Co. bequem über die App lokalisieren lassen.

www.samsung.de