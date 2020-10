Panasonic startet mit Cashback-Aktion ins Weihnachtsgeschäft 2020 mit 4K Ultra HD TVs, Soundbars, LUMIX Kameras und Objektiven.

Kunden in Deutschland und Österreich haben so eine gute Gelegenheit, die hochwertigen Produkte zu einem noch attraktiveren Preis zu erwerben. Die Aktion startet am 2. November.

Mit einer Gesamtreichweite von über 500 Millionen Kontakten wird eine geplante Mediakampagne die Aufmerksamkeit auf die Aktion lenken. Panasonic setzt dabei auf Radiospots, Digitalformate, Social Media Anzeigen und einen aufwändig produzierten TV-Spot (https://youtu.be/EBG6b5tIOos). Diese umfangreichen Werbeschaltungen sollen Endkunden gezielt auf die Aktion hinweisen und auf diese Weise den Fachhandel unterstützen. Außerdem stehen zahlreiche POS-Materialien wie Aufsteller, Poster oder Kartonsticker zur Verfügung, die Kunden im Handel Orientierung geben und eine Wiedererkennung der Kampagne am POS gewährleisten.

Die Cashback-Aktion für Panasonic-Produkte läuft vom 2. November 2020 bis 10. Januar 2021. Kunden, die eines der vielen Aktionsprodukte bei einem teilnehmenden Händler erwerben, können den Kauf online registrieren und den Kaufbeleg hochladen. Sind alle Bedingungen erfüllt, überweist Panasonic bei ausgewählten Produkten aus dem Heimkinobereich und aus der LUMIX G Serie bis zu 300 Euro an den Kunden.

