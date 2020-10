Lüfterlose 24-Port Gigabit Switch DGS-1100V2 von D-Link

D-Link bringt mit der DGS-1100V2-Serie sieben neue lüfterlose 24-Port Gigabit Smart Managed Switch auf den Markt.

Alle sieben Modelle der Serie sind lüfterlos und erzeugen damit keine Geräusche. Das Highlight ist ein 24-Port-Modell mit 12 Power-over-Ethernet Ports (DGS-1100-24PV2) für maximale Flexibilität. Die gesamte Serie besteht aus 5-,8- sowie 16-Port-Modellen, die teilweise über PoE (Power over Ethernet) verfügen. Surveillance VLAN priorisiert den Datenverkehr beispielsweise bei IP-Videoüberwachung, sodass die Bildqualität auch bei einem hohen Datenaufkommen nicht leidet. Die erschwinglichen Smart Managed Switches der DGS-1100V2-Serie sind gezielt auf die Bedürfnisse von KMUs und für den Gebrauch im Small oder Home Office zugeschnitten. Dank Gigabit Ports sorgen die Switches für deutlich mehr Power im Netzwerk.

Lüfterlos, PoE und großer Funktionsumfang

Die neuen Gigabit Switch-Modelle der DGS-1100V2-Reihe mit 5 bis 24 Ports verfügen teilweise über PoE-Optionen und sorgen so für mehr Power und Geschwindigkeit. Das lüfterlose Design ermöglicht einen geräuschlosen und energieeffizienten Betrieb. Erweiterte Verwaltungsfunktionen wie Bandbreitenmanagement, Diagnose- und Fehlerbehebungswerkzeuge sowie energieeffiziente Technologien bieten eine flexible Lösung, um spezifische Anforderungen kleinerer Netzwerke zu erfüllen. Umfassende Layer-2-Software-Funktionen stellen eine maximale Verfügbarkeit des Netzwerks sicher. Dazu zählen Loopback Detection (LBD), IEEE 802.3x Flow Control, Link Aggregation sowie Broadcast Storm Control. Smart-Management-Funktionen erlauben Administratoren über die webbasierte Benutzeroberfläche einen einfachen Zugriff. Die neuen Modelle fügen sich mühelos in ein bestehendes Netzwerk ein und eignen sich ideal für Umgebungen, die ein einfaches und flexibles Netzwerkmanagement erfordern.

Smartes Traffic-Management

Videokonferenzen oder IP-basierte Telefonie gehören für viele kleine und mittlere Unternehmen inzwischen zum Alltag. Hierfür verfügen die neuen Switch-Modelle der DGS-1100V2-Reihe über nützliche Features: Surveillance oder Voice VLAN räumt Datenverkehr aus kritischen Netzwerkanwendungen wie VoIP, Videokonferenzen, IPTV oder IP-Videoüberwachung Priorität ein. Auf diese Weise werden Störungen minimiert und es lässt sich eine hohe Qualität der Videoaufzeichnung sicherstellen. Praktisch ist dies zudem für die IP-basierte Überwachung von Büros, Produktionsstätten oder Außenbereichen von Unternehmen. So bleibt auch nach Feierabend ein sicheres Gefühl.

Umfassende Sicherheits-Features im Gepäck

Die Switches der neuen DGS-1100V2-Serie von D-Link zeichnen sich durch moderne Layer-2-Sicherheitsfunktionen aus, die Unternehmensnetzwerke vor Ausfällen oder Fremdeinwirkung schützen. Statisches MAC ermöglicht es, eine MAC-Whitelist für bestimmte Ports zu erstellen und so den Netzwerkzugriff auf autorisierte Geräte zu beschränken. Storm Control überwacht Broadcast-, Multicast- oder unbekannten Unicast-Verkehr und beginnt mit dem Blockieren oder Verwerfen von Paketen, die das Netzwerk überfluten könnten, sobald der vorher definierte Schwellenwert überschritten wird. So bleiben Netzwerke auch bei hoher Auslastung stabil und der Datenverkehr kann priorisiert werden. Dank IGMP Snooping wird der Datenverkehr effizient weitergeleitet und Bandbreite beim Netzwerkdurchsatz gespart.

Serviceleistungen nach Maß

D-Link bietet für seine Switches mit D-Link Assist für jeden Bedarf den passenden technischen Service an: Der kostenfreie D-Link Assist Next Business Day Service gilt für D Link Produkte mit einer 5 Jahres Garantie oder eingeschränkter lebenslanger Garantie. D Link sendet Kunden einen Werktag nach Bestätigung des Produktdefekts ein Ersatzprodukt zu. Der Same Business Day Service richtet sich an Unternehmen, die hochverfügbare Systeme bereitstellen und eine schnelle Support Antwort innerhalb der regulären Geschäftszeiten benötigen. Nach Bestätigung des Produktdefekts stellt D-Link innerhalb der Geschäftszeiten binnen vier Stunden ein Ersatzprodukt bereit. Um sich zusätzlich abzusichern können Kunden die Garantie für jedes Produkt, das sie bei D Link kaufen, um drei Jahre verlängern.

