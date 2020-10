Hisense holt Key Account Manager Hendrik Nietsch

Seit Beginn des Monats unterstützt Hendrik Nietsch das Hisense-Team bei der Vermarktung des Laser TV.

Er verantwortet als Key Account Manager vorrangig die strategische Positionierung und den Vertrieb von Laser TV und wird ebenfalls Projektgeschäfte für TV-Geräte ausbauen.

Nietsch verfügt über langjährige Erfahrung in der Unterhaltungselektronik- und Technologiebranche und war vor seinem Wechsel als Account Manager für Optoma Deutschland tätig. Davor arbeitete er als Business Development Manager LED & LFD Displays für den Fachbereich Digital Signage und Public Displays für Medientechnik Keuk sowie als Key Account Manager Commercial TV für LG Electronics.

Seine profunden Kenntnisse über TV-Geräte, DLP-Projektoren und Displays und im Vertrieb von Projektoren für Experten und Privatanwender, neuer LED-Display Lösungen sowie interaktiver Flachbildschirme wird er in der Beratung zu Laser TV einsetzen, um kurzfristig ein entsprechendes Portfolio aufzubauen und zu platzieren.

Er berichtet an Daniel M. Bollers, Head of Sales Consumer Electronics: „Die Erweiterung des Teams mit Hendrik Nietsch zeigt, wie wichtig uns als Innovator von hochwertiger Unterhaltungselektronik dieses Produkt ist. So werden wir den spezifischen Anforderungen in der Vermarktung von Display-Technologien gerecht und positionieren uns für den Handel als Spezialisten in dem Bereich.“

