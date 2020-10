Nach den positiven Zahlen des ersten Halbjahrs 2020 ist der TV-Markt in Deutschland weiterhin auf Wachstumskurs.

Im Markt der TV-Geräte erwarten viele Marktteilnehmer gespannt die Entwicklung im dritten Quartal, das weiterhin unter dem Einfluss der Corona-Pandemie steht. Mit einer Vorabveröffentlichung der Zahlen aus dem Home Electronics Markt Index kann die gfu Consumer & Home Electronics GmbH einen weiterhin positiven Verlauf bekannt geben: Der Markt der TV-Geräte weist auch von Januar bis September 2020 ein Wachstum auf – sowohl im Umsatz, als auch bei den Absatzzahlen. So wurde mit TV-Geräten in den ersten drei Quartalen 2020 ein Gesamtumsatz von rund 2,6 Milliarden Euro erzielt, was einem Zuwachs von 5,5 Prozent entspricht. Die verkaufte Stückzahl stieg in diesem Zeitraum um 5,3 Prozent auf rund 4,6 Millionen Geräte. Erstmals seit langer Zeit wurde zudem ein – wenn auch geringer – Anstieg des Durchschnittspreises verzeichnet (565 Euro, + 0,2 Prozent)**.

Die Trends zu größeren Bildern und besserer Auflösung zeigen sich auch im betrachteten Zeitraum Q1-3/2020. So beträgt der Umsatz der verkauften TV-Geräte mit Diagonalen über 54 Zoll (137 cm) fast die Hälfte des gesamten TV-Umsatzes (47 Prozent). Dem gegenüber steht ein Stückzahlanteil dieses Segments von 36 Prozent. TV-Geräte mit UHD-Auflösung stehen in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 für 89 Prozent des Gesamtumsatzes. 71 Prozent aller verkauften TV-Geräte in Deutschland sind UHD-tauglich.

Dr. Sara Warneke, Geschäftsführerin der gfu, kommentiert die aktuelle Marktlage: „Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie lassen sich im Moment vor allem zwei Entwicklungen erkennen von denen der TV-Markt weiterhin profitieren kann: Die Menschen verbringen deutlich mehr Zeit zuhause, was unter anderem auch den Bedarf an Unterhaltung steigen lässt. Gleichzeitig sind die Konsument*innen bereit, in innovative Technik zu investieren, um ihr Zuhause der veränderten Realität anzupassen. Diese beiden Entwicklungen zeigen sich aktuell deutlich im Wachstum des TV-Marktes in Deutschland. Dabei setzt sich auch der Trend zu größeren und sehr gut ausgestatteten Fernsehgeräten fort. Beides spiegelt auch unsere gfu Studie wider.“

Die repräsentative Online-Befragung der gfu von Juli und August diesen Jahres mit 2.000 Befragten aus Deutschland zeigt in ihrem Ergebnis unter anderem die Gründe für die erhöhte Anschaffungsneigung der Konsument*innen auf: Gefragt nach ihren Anschaffungsgründen für ein neues TV-Gerät gaben 65 Prozent an, einen größeren Bildschirm zu wollen. Auf dem zweiten Platz folgte mit 59 Prozent der Wunsch nach einer besseren Bildauflösung (UHD/4k bzw. 8k). Auch „Smart-TV“ (47 Prozent) und eine „bessere Ausstattung“ (39 Prozent) wurden oft als Kaufgründe angegeben.

