Bluetooth PC Lautsprecher Z407 mit Subwoofer von Logitech

Die Bluetooth-Computerlautsprecher Z407 von Logitech mit Subwoofer und einem innovativen kabellosen Steuerrad ergänzen jedes Arbeits- oder Gamingzimmer.

Die Z407 sind ein von Experten abgestimmtes 2.1-Lautsprechersystem mit 80 Watt Spitzenleistung. Von knackigen hohen Tönen über kräftige Mitten bis hin zu präzisen Bässen gehen die Z407 keine Kompromisse ein. Der nach unten abstrahlende Subwoofer sorgt für ein sattes, raumfüllendes Klangerlebnis bei Musik, Filmen und Spielen. Über eine Reichweite von 20 Metern lassen sich Klang und Lautstärke mit der innovativen kabellosen Steuerung bequem vom anderen Ende des Raumes aus steuern. Darüber hinaus können Nutzer damit auch Titel pausieren, abspielen, überspringen und vor- oder zurückspulen und den Bassmodus aktivieren – das alles, ohne direkt am Computer oder bei den Boxen sitzen zu müssen.

Die ovalen Satellitenlautsprecher Z407 sind in stilvollem Grafitgrau gehalten und als Multipositionslautsprecher konzipiert, so dass Nutzer sie aufrecht hinstellen oder auf die Seite legen können. Sie sind so konstruiert, dass sie elegant und platzsparend auch unter einen Monitor passen. Über Bluetooth 5.0, USB-Audio und den 3,5-mm-Eingang bieten sich zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, egal ob am Computer, am Smartphone oder am Tablet.

Mit der kabellosen Steuerung der Z407 findet jeder einfach und bequem den richtigen Sound für Musik, Gaming, Filme oder Serien.

Preise und Verfügbarkeit

Die Z407 Lautsprecher sind ab dem 23. Oktober 2020 auf Logitech.com und anderen Händler-Websites zum empfohlenen Verkaufspreis von 89,99 Euro erhältlich.

