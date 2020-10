Samsung bringt The Premiere auf den deutschen Markt und verwandelt mit dem neuen 4K-Ultra-Kurzdistanz-Projektor die heimischen Wände in einen Kinosaal.

Das neue Highlight des Lifestyle-TV Portfolios ist auf dem deutschen Markt ab Ende Oktober erhältlich.

Der 4K-Ultra-Kurzdistanz-Projektor liefert Bildgrößen von bis zu 120“ (305 cm) (LSP7T1) und 130“ (330 cm) (LSP9T2) Zoll. Dabei bietet der Laserprojektor ein lichtstarkes und kontrastreiches Bild in 4K. Der LSP9T ist der weltweit erste HDR10+-zertifizierte Projektor mit integrierter Dreifach-Lasertechnologie, die atemberaubende Kontraste bei einer Spitzenhelligkeit von bis zu 2.800 ANSI Lumen ermöglicht. The Premiere lässt sich zudem fast unmittelbar vor der Projektionsfläche platzieren. Sowohl der Aufbau als auch die Installation sind einfach und innerhalb kurzer Zeit erledigt.

The Premiere vereint ein sehr großes Bild mit der gewohnten Nutzererfahrung eines Smart-TVs. Einfach einschalten und die Lieblingsinhalte in Kinoatmosphäre genießen.3 Nutzer navigieren sich wie auf einem Samsung Smart-TV durch das vertraute Tizen Betriebssystem. Neben einem breitgefächerten Angebot an Streamingdiensten4 von namhaften Content-Partnern unterstützt The Premiere auch mobile Verbindungsmöglichkeiten. Tap View stellt hier vereinfacht eine Spiegelung des kompatiblen Smartphone-Displays her.

Ein beeindruckend großes Bild, smarte Bedienung und ein integriertes Soundsystem machen The Premiere zu einem kompakten All-in-One-Heimkinosystem. Die eingebauten Basslautsprecher und der Acoustic Beam Surround Sound runden mit vollem Klang das Home-Entertainment-Erlebnis ab, ohne dass der Nutzer auf zusätzliche externe Soundanlagen zurückgreifen muss.

The Premiere bietet großes Kino und nimmt sich im ausgeschalteten Zustand dezent zurück. Der neue Laserprojektor von Samsung kommt mit einem stilvoll designten Textilbezug des dänischen Textilherstellers KVADRAT daher und fügt sich so besonders hübsch, nahtlos und harmonisch in die Wohnumgebung ein.

www.samsung.de