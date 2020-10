Samsung SuperDeals für QLEDs und Soundbars

Samsung SuperDeals mit Prämien auf QLEDs und Soundbars im Aktionszeitraum vom 14. Oktober bis 15. November 2020.

Langsam, aber sicher wird es zuhause wieder so richtig gemütlich, schließlich eignet sich die kalte Jahreszeit bestens für einen Film- oder Serienmarathon auf der heimischen Couch. Damit die Action auf dem Bildschirm noch fesselnder wird, halten die Samsung SuperDeals im Oktober1 attraktive Angebote auf ausgewählte QLED Modelle mit oder ohne Soundbars bereit. So können Nutzer beim Kauf eines Aktions-QLED zusammen mit einer Aktionssoundbar nicht nur von einem gestochen scharfen Bild und sattem Klang profitieren – sondern auch von Cashback-Prämien in Höhe von bis zu 1.500 Euro. Abgerundet wird das Entertainment-Paket durch das umfassende Angebot der Samsung Collection, die unter anderem temporären Zugang zu den Sportübertagungen von DAZN und Sky für Neukunden gewährt.

Jedes Jahr, wenn die Tage kürzer und die Temperaturen frischer werden, verwandeln sich die eigenen vier Wände wieder zum behaglichen Rückzugsort. Ganz besonders die gemeinsamen Nachmittage und Abende vor dem TV sind es, die zur Gemütlichkeit der goldenen Jahreszeit beitragen und so eine ganz neue Verbindung zum eigenen Zuhause schaffen. Mit der Rückkehr der beliebten SuperDeals wird es zuhause noch heimeliger: Dank attraktiver Cashback-Prämien auf ausgewählte QLED Modelle und Soundbars haben Käufer dieser Aktionsprodukte in den nächsten viereinhalb Wochen die Möglichkeit, von einer überzeugenden Bild- und Klangqualität zu profitieren – und dabei Geld zu sparen.

QLEDs und Soundbars: Der beste Deal im Duo

Die Samsung SuperDeals beginnen heute und laufen bis zum 15. November. Je nach Modell können sich Käufer eines Samsung Aktions-QLED dabei bis zu 1.000 Euro, und in Kombination mit einer teilnahmeberechtigten Soundbar sogar bis zu 1.500 Euro Cashback sichern. Nach Beendigung des Aktionszeitraums besteht wie üblich noch zwei Wochen lang die Möglichkeit, das Produkt für die Auszahlung der Prämie online zu registrieren.

Q95T3. Der von der Computerbild mit der Gesamtnote 1,44 ausgezeichnete 4K TV bietet ein gestochen scharfes Bild mit satten Farben und starken Kontrasten, die aus so gut wie jedem Winkel des Raumes in beeindruckender Weise zur Geltung kommen. Der integrierte Quantum Prozessor ist darüber hinaus mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, die verschiedene Parameter wie die Helligkeit oder die Lautstärke durchgehend an die äußeren Bedingungen anpassen kann. Je nachdem, ob sich Kunden für den Q95T als Einzelstück oder in Kombination mit der Soundbar HW-Q950T entscheiden, erhalten sie 500 Euro, beziehungsweise 1.000 Euro Cashback.

Die Samsung Collection für Sport- und Film-Fans

Zu den insgesamt 34 QLED Modellen, die an der Aktion teilnehmen, zählt neben sieben 8K und 24 4K Modellen auch der Lifestyle TV The Frame in drei verschiedenen Größen5. Dazu kommen insgesamt fünf Soundbars, die zusammen mit einem der 34 Modelle erworben werden können.

Mit Ausnahme des Q950R6 sind sämtliche TV-Aktionsmodelle mit dem Made for Germany-Siegel versehen. Dieses eröffnet Käufern gleich mehrere Vorteile, die nur die für den deutschen Markt vorgesehenen Modelle von Samsung zu bieten haben7 . Ein zentraler Baustein ist dabei die Samsung Collection, die Nutzern temporären Zugang zu verschiedenen zahlungspflichtigen TV- Streamingdiensten ermöglicht. Wer sich also beispielsweise für den Kauf eines Q800T8 entscheidet, erhält (als Neukunde der jeweiligen Dienste) eine einjährige Mitgliedschaft für DAZN, Sky Ticket und waipu.tv sowie sechs Monate HD+ kostenlos dazu2. Der Gesamtwert dieses Pakets liegt bei rund 630 Euro.

So können sich sowohl Sport-Fans als auch Filmliebhaber sicher sein, dass sie im Herbst voll und ganz auf ihre Kosten kommen – und ihr Geldbeutel geschont wird.

