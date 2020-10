Soundbar DHT-S416 von Denon mit integriertem Google Chromecast

Denon bringt seine erste Soundbar Denon DHT-S416 mit integriertem Google Chromecast auf den Markt. Die Denon DHT-S416 erweitert das umfangreiche Sortiment an Soundbar-Modellen von Denon.

Chromecast ermöglicht es Anwendern, über WLAN High-Res-Audio von zahlreichen Musikdiensten zu streamen, darunter Google Play Music, YouTube Music, Amazon Music HD, Spotify, TIDAL, Qobuz und Deezer. Für ein nahtloses, intuitives Benutzererlebnis lässt sich die DHT-S416 zudem per Sprachbefehl über ein Google-Assistant-fähiges Gerät* steuern. Sie kann auch mit anderen Chromecast-fähigen Lautsprechern zu einem kabellosen Multiroom-System kombiniert werden.

Schlankes Gehäuse

Mit einer Höhe von gerade einmal 5,6 Zentimetern passt die kompakte Denon DHT-S416 unter die meisten modernen Fernsehgeräte. Das schlanke Gehäuse enthält zwei Breitbandtreiber (1,25 x 4,4 Zoll) sowie zwei 1-Zoll-Hochtöner, um die verfärbungsfreien, rhythmischen Mitten und Höhen zu gewährleisten, für die Denon seit 110 Jahren bekannt ist.

Der separate Subwoofer mit Bassreflexöffnung und 5,25-Zoll-Treiber liefert satte Bässe. Dank der kabellosen Verbindung mit der Soundbar lässt er sich flexibel und unauffällig im Raum platzieren.

Durch die Kombination von fortschrittlicher Audiotechnik und präziser Abstimmung durch die Denon Soundmaster ist die DHT-S416 in der Lage, realistischen Mehrkanal-Sound wie aus einem Surround-Sound-Heimkinosystem zu simulieren. Darüber hinaus liefert sie herausragende Klangqualität beim Musikhören.

Leichte Installation

Die wandmontierbare Denon DHT-S416 lässt sich innerhalb von Minuten in Betrieb nehmen. Sie ist mit allen HD- und 4K-Fernsehgeräten kompatibel und kann dank Unterstützung von HDMI ARC auch über die TV-Fernbedienung gesteuert werden. Falls der TV über keinen HDMI-ARC-Anschluss verfügt, kann die DHT-S416 über den optischen Eingang angeschlossen werden. Für maximale Flexibilität lässt sich die Soundbar kabellos per Bluetooth mit anderen Geräten verbinden, um Musik, Podcasts und andere Audioinhalte zu streamen.

Mit den drei Equalizer-Voreinstellungen „Film“, „Musik“ und „Nacht“ können Anwender den Sound an ihre persönlichen Anforderungen anpassen. Über die drei Denon „Dialogue Enhancer“-Modi lässt sich zudem die Lautstärke von Dialogen in Filmen und TV-Sendungen einstellen, um eine optimale Sprachverständlichkeit zu gewährleisten. Im Pure-Audiomodus der DHT-S416 wird die Surround-Verarbeitung abgeschaltet, indem alle angepassten Audio-Charakteristika entfernt werden – für Sound in seiner reinsten Form.

Die Denon DHT-S416 ist das neueste Mitglied der umfassenden Soundbar-Serie von Denon, zu der auch die DHT-S216, die DHT-S316, die DHT-S516H und die DHT-S716H gehören. Die Preise liegen zwischen 219 und 899 EUR.

www.denon.de