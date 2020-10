Der Eqiva Türschlossantrieb von eQ-3 ist Testsieger bei Stiftung Warentest und das beste smarte Türschloss.

Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung der Stiftung Warentest (10/2020), die erneut smarte Türschlösser von sieben unterschiedlichen Herstellern getestet hat. Bemerkenswert: Der Testsieger ist zugleich das günstigste Produkt im Test. Mit einem mittleren Preis von 78 Euro ist der Eqiva Türschlossantrieb das einzige Gerät, das weniger als 150 Euro kostet.

Der Test zeigt, dass smarte Türschlösser kein Luxusgut sein müssen und für alle erschwinglich sein können. Die erneute Auszeichnung ist bereits der siebte Testsieg von eQ-3 in den vergangenen Jahren.

Grund für den Testsieg des Eqiva Türschlossantriebs ist unter anderem die Einfachheit in der Bedienung. Laut Stiftung Warentest verfügt das Produkt von allen Geräten über die „beste Handhabung im Test“. „Bereits im Test 01/2017 hat die Stiftung Warentest für das smarte Heizkörperthermostat unserer Marke Homematic IP den Titel ‚bedienerfreundlich‘ verwendet. Das Urteil ‚beste Handhabung‘ macht uns besonders stolz, da es zeigt, dass sich die Produkte von eQ-3 – über alle Marken hinweg – durch eine einfache und intuitive Bedienung auszeichnen“, erklärt Bernd Grohmann, Vorstand eQ-3. Für den Betrieb ist weder eine Internetverbindung notwendig noch müssen Smart-Home-Konfigurationen vorgenommen werden. Das Türschloss basiert auf Bluetooth und kann per kostenloser App gesteuert werden.

Des Weiteren bietet der Eqiva Türschlossantrieb ein besonders hohes Maß an Sicherheit – ein Qualitätsmerkmal, das nicht alle Produkte im Test erfüllen konnten. Das Produkt von eQ-3 ist das einzige mit einer zusätzlichen Sicherheitsschicht, die über die oftmals lückenhafte Sicherheit von Bluetooth hinausgeht. Das Anlernen des Türschlossantriebs ist nur mit der mitgelieferten Code-Karte möglich. Der darauf befindliche QR-Code muss per Smartphone gescannt werden, um das Produkt in Betrieb nehmen zu können. Damit ist gerade auch der Anlernvorgang nicht abhörbar, während andere IoT-Geräte hier häufig nur mangelhaften Schutz bieten. Auf die manuelle Eingabe eines Passworts wird bewusst verzichtet. Die Vergabe eines sicheren AES-128 Schlüssel erfolgt automatisch. Die Stiftung Warentest bestätigt zudem, dass es keinerlei Mängel bezüglich der Datenschutzerklärung gibt.

Die Sicherheit des Schlosszylinders bleibt bei der Installation des Eqiva Türschlossantriebs vollständig erhalten. Das Produkt ist von außen nicht zu erkennen. Das Erscheinungsbild der Tür wird nicht verändert. Da beim Einbau auch kein Kleben oder Schrauben notwendig ist und das Produkt bei Bedarf rückstandslos entfernt werden kann, ist der Eqiva Türschlossantrieb auch für Mietwohnungen bestens geeignet. Wer bei einem smarten Türschloss zusätzlich einen Fingerabdrucksensor nutzen möchte, kann das Produkt mit dem eKey Uno kombinieren. Das Gerät stammt vom europäischen Marktführer für Fingerprint-Zutrittslösungen aus Österreich und stellt eine zuverlässige und sichere Profi-Lösung dar. Das Produkt ist weitaus preiswerter als andere ähnlich hochwertige Lösungen von Türbauern und wurde im Test der Stiftung Warentest ebenfalls positiv beurteilt.

eQ-3 hat mit eigenen Marken, darunter Eqiva und Homematic IP, sowie OEM-Produkten einen Anteil von 40 % der installierten Basis aller Whole-Home-Systeme in Europa und ist damit laut dem renommierten Marktforscher Berg Insight europäischer Marktführer. Neben dem Eqiva Türschlossantrieb haben zuvor auch bereits zweimal unterschiedliche Modelle der Homematic IP Heizkörperthermostate, die Homematic IP Sicherheitslösung und der Homematic IP Rauchwarnmelder Testsiege bei der Stiftung Warentest errungen. Kein anderer Smart-Home-Hersteller kann einen ähnlichen Erfolg bei der Stiftung Warentest verzeichnen, was die hohe Qualität und Reife der Produkte von eQ-3 unterstreicht.

www.homematic-ip.com