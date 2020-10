Die MagentaTV App jetzt auf kompatiblen Samsung Smart TVs

Telekom bringt MagentaTV ins TV App Format. Damit können Kunden direkt über die App das TV- und Streamingangebot von MagentaTV ohne einen Internetanschluss der Telekom nutzen.

Kunden von Samsung können als erste in den Genuss kommen, MagentaTV direkt über die App auf ihrem Smart TV zu schauen. Die MagentaTV App ist für Smart TVs von Samsung ab 2016 verfügbar und somit auf Millionen von Samsung Fernsehern nutzbar.

Wer vor einiger Zeit noch ein voll ausgestattetes Home-Entertainment-System wollte, brauchte nicht nur einen TV und eine Soundbar, sondern noch einen DVD-Player. Die Lage sieht heute deutlich aufgeräumter aus und gleichzeitig ist das Angebot an Filmen, Serien und Co. erheblich gewachsen. Über den Samsung Smart Hub können Sie im Internet surfen, Apps herunterladen und über soziale Netzwerke mit Familie und Freunden in Kontakt stehen. Viele wichtige Funktionen sowie TV-Einstellungen lassen sich einfach und übersichtlich zentral steuern. Über den Smart Hub finden Sie nun auch die MagentaTV App auf den Samsung Smart TVs wieder, die ihren Kunden ein Angebot aus 50 Sendern in HD und einer großen Mediathek an direkt abrufbaren Inhalten bietet1.

Die ganze Welt von MagentaTV für Nutzer eines kompatiblen Samsung Smart TVs

Samsung bietet vielen seiner TV-Kunden als erster Hersteller den Zugang zu dieser App an. Und die ist wie gemacht für die leistungsstarken Smart TVs von Samsung: So sind auch Inhalte in 4K UHD Auflösung im Angebot, die zudem HDR10+ unterstützen. Auch Dolby Atmos wird unterstützt, sodass sich Kunden auf starken Sound für ihr eigenes Home-Entertainment-System freuen dürfen. „Für Samsung ist es äußerst wichtig, unseren Kunden das passende Produkt für ihre individuellen Wünsche zu bieten“, sagt Leif-Erik Lindner, Vice President Consumer Electronics bei Samsung. „Die Vielfalt, die wir in unserem Produktportfolio bieten, streben wir beim Unterhaltungsangebot genauso an und freuen uns, dass die Magenta TV App als beliebter Streaming-Anbieter zum ersten Mal auf unseren Smart TVs integriert ist.“ Die App ist , auf Samsung Smart TVs ab dem Modelljahr 20162 mit Tizen Betriebssystem verfügbar.

Die App für Magnet TV ist auf Samsung Smart TVs am dem Modelljahr 2016 mit dem Betriebssystem Timen verfügbar

Komfortabel in die Lieblingsinhalte abtauchen

Das Angebot von MagentaTV ist nicht an einen Internetanschluss der Telekom gebunden, somit können nun auch Nutzer von anderen Internetanbietern MagentaTV buchen und nutzen. Die monatlich kündbare App von MagentaTV bietet beste TV Unterhaltung unter anderem mit über 50 Sendern in HD sowie kostenlose Filme und Serien in der Megathek. Besitzer eines kompatiblen Samsung Smart TVs mit dem Tizen Betriebssystem können die App ganz einfach installieren und die App anschließend im Smart Hub beliebig anordnen und ansteuern.

www.samsung.de

