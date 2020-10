Tragbares 15,6″ Touch-Display 16T2 von AOC

AOC kündigt das tragbare 15,6″ Touch-Display 16T2 mit USB-C-Konnektivität an.

Der 39,6 cm (15,6″)-IPS-Bildschirm 16T2 bietet Full-HD-Auflösung und kann über seine beiden USB-C-Anschlüsse (mit DisplayPort Alternate Mode) oder seinen Micro-HDMI-Port an einen Laptop, Desktop/Server oder ein Smartphone angeschlossen werden.

Dank des eingebauten 8000-mAh-Akkus, der auch als Netzteil dienen und ein Smartphone aufladen1 kann, ist der 16T2 unterwegs problemlos einsatzbereit – eine Steckdose ist nicht erforderlich. Was ihn sonst noch für mobile Anwender empfiehlt? Einiges! Er ist weniger als einen Zentimeter „dick“ und kommt mit einem smarten, faltbaren Cover für Hoch- und Querformatausrichtung. Zudem kann er über seine VESA-Halterung auch an einer Wand angebracht werden – ideal für Geschäftsleute, mobile Gamer, Studenten, IT-Administratoren, kleine Unternehmen, Heimwerker und viele mehr.

Multi-Monitor to go

Jeder, der schon mal an einem Multi-Monitor-Setup gearbeitet hat weiß, wie produktiv man damit an seinem Arbeitsplatz sein kann. Wer auch unterwegs nicht auf Effektivität verzichten möchte, der hat mit dem 16T2 und seiner 10-Punkt-Touchfunktionalität (Windows-10-zertifiziert) ein erstklassiges Tool zur Hand. In seinem eleganten Aluminium-Finish sieht der 16T2 von AOC zwar wie ein Tablet aus, er ist aber viel mehr. Denn im Gegensatz zu einem Tablet, das im Laufe der Zeit veraltet und schnell nur noch Elektroschrott ist, sobald sein Prozessor und sein Betriebssystem überholt, langsam und inkompatibel sind, ist der 16T2 einfach ein mobiler Bildschirm mit eingebauten Stereolautsprechern (2 x 1 W), der durch keine schnell alternde Technologie eingeschränkt wird. Das macht den 16T2 zu einer zukunftssicheren Investition für die kommenden Jahre.

„Tragbare Monitore sind einer der am schnellsten wachsenden Technologiemärkte in Europa. Die Vorteile dieser praktischen Geräte für zu Hause, im Büro, aber vor allem für die mobile Arbeit liegen auf der Hand. Deshalb haben wir mit dem 16T2 eine flexible Lösung für all jene entwickelt, die mehr Bildschirmfläche bei ihrer Arbeit oder fürs Entertainment zu schätzen wissen – wo auch immer sie sind“, so César Acosta, Produktmanager Touchscreens und Zubehör bei AOC International Europe.

Ausgerüstet für mehr

Über seine beiden USB-C- und den Micro-HDMI-Eingang kann der tragbare 16T2 an verschiedenste Computer – ältere wie jüngere Modelle – angedockt werden. Bei Verbindung via Micro-HDMI wird der Monitor über das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Kabel an den USB-A/C-Port des Computers angeschlossen, schon kann es mit der Touchfunktionalität losgehen.

Der 16T2 fungiert darüber hinaus als Stromversorger, sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten. Wenn er stattdessen mit dem USB-C-Adapter an das Stromnetz angeschlossen wird, kann sich das Modell selbst und ein angeschlossenes Smartphone aufladen. Ein USB-C-Port auf jeder Seite ermöglicht das Laden am linken Anschluss und die Übertragung des Anzeigesignals von rechts oder umgekehrt. Flexibler und einfacher geht´s nicht.

Der 16T2 von AOC ist ab sofort zu einem Preis von 319,00 Euro verfügbar.

https://eu.aoc.com/de/