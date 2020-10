Leif-Erik Lindner zum gfu Aufsichtsrat berufen

Leif-Erik Lindner (Samsung Electronics GmbH) wurde von den Gesellschaftern der gfu Consumer & Home Electronics GmbH, Veranstalterin der IFA, einstimmig in den Aufsichtsrat gewählt.

Lindner komplettiert das dreiköpfige Gremium, nachdem der langjährige Vorsitzende, Hans-Joachim Kamp, zum 1. August 2020 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden war. Neben Leif-Erik Lindner besteht der gfu Aufsichtsrat aus dem Vorsitzenden Kai Hillebrandt (Panasonic) und Volker Klodwig (BSH Home Appliances).

„Ich freue mich über das Vertrauen, das mir die Gesellschafter der gfu mit der Wahl entgegenbringen. Gern werde ich mich in der neuen Position für die Belange der gfu, insbesondere die Konzeption und Weiterentwicklung der IFA als weltweit bedeutendster Messe für unsere Branche, tatkräftig einbringen“, erklärt Leif-Erik Lindner.

Kai Hillebrandt, Aufsichtsratsvorsitzender der gfu, konstatiert: „Mit der Wahl von Leif-Erik Lindner verstärkt ein erfahrener Kollege den gfu Aufsichtsrat. Die Komplettierung des Gremiums garantiert unseren Partnern – insbesondere der Messe Berlin – Kontinuität und Verlässlichkeit in der zielgerichteten Zusammenarbeit. Aufsichtsrat und Geschäftsführung werden gemeinsam die Ausrichtung der gfu auf die Herausforderungen der von ihr vertretenen Branchen Consumer und Home Electronics sowie der IFA konsequent weiterverfolgen.“

Leif-Erik Lindner ist Vice President Consumer Electronics bei der Samsung Electronics GmbH. In dieser Position trägt er die operative Gesamtverantwortung für die Geschäftsbereiche TV und Audio sowie Hausgeräte. Zuvor hatte er bei Samsung Electronics weitere Führungspositionen im Vertrieb inne, unter anderem als Director of Sales und Business Director. Lindner verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der CE-Branche. Bevor er 2008 seine Karriere bei Samsung begann, war er im klassischen Elektrogroßhandel, im Vertrieb sowie fünf Jahre lang in verschiedenen vertrieblichen Führungspositionen bei Sony Deutschland aktiv.

