Die neue Generation der Acer Swift 1-Serie mit WiFi 6 und Fast Charging kommt jetzt auf den Markt.

Die beliebte Reihe bildet den Einstieg in das Ultraslim-Portfolio des Unternehmens und bringt viele Premium-Features mit, die sonst nur deutlich teureren Geräten vorbehalten sind. Die neue Generation wartet mit noch schlankeren Displayrahmen, WiFi 6, Fast Charging und neuen Farbvarianten auf.

Treuer Begleiter mit jeder Menge Komfort-Features

Egal ob Arbeiten, Lernen, Surfen oder Streamen, das 14,95 cm schlanke und 1,3 kg leichte Swift 1 beweist sich in jeder Situation als treuer Begleiter. Mit seinen schmalen Displayrahmen erreicht es eine Screen-to-Body-Ratio von 84 Prozent. Dazu gesellen sich viele praktische Komfort-Features wie eine hintergrundbeleuchtete Tastatur, schneller SSD-Speicher, ein Fingerprint-Sensor sowie eine große Anschluss-Vielfalt inklusive USB 3.2 Gen 1 Type-C. In der neuen Generation erhält zudem Intel® Dual-Band Wi-Fi 6 (GIG+) mit Bluetooth 5.1 Einzug in das Swift 1 und sorgt Zuhause und unterwegs für schnelle und stabile Netzwerkverbindungen.

Brillant, schnell und leise

Das Swift 1 verfügt über ein 35,6 cm (14 Zoll) großes Full HD-IPS1-Display, dessen Rahmen in der neuen Generation noch schlanker geworden sind. Für die nötige Rechenpower bei der Umsetzung aller alltäglichen Aufgaben kommt ein Intel® Pentium® Silver N5030 Prozessor3 zum Einsatz. Unterstützt wird er von einer schnellen PCIe-SSD mit bis zu 512 Gigabyte Speicherkapazität. In Kombination mit bis zu 8 Gigabyte Arbeitsspeicher können locker mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigt werden. Dabei kommt das Swift 1 komplett ohne Lüfter aus und arbeitet extrem leise. Egal, ob beim Lernen oder Streamen, das Swift 1 gibt keinen Mucks von sich.

Ausdauernd, farbenfroh und sicher

Auch ohne eine Steckdose in der Nähe beweist das Swift 1 einen langen Atem. Ein 48 Wh-Akku liefert bis zu 16 Stunden Power. Wem das nicht reicht, liefert die neue Fast Charging Funktion weitere 4 Stunden Akkubetrieb nach einem nur 30-minütigen Abstecher an die Steckdose.2 Genug Zeit unterwegs die Blicke auf sich zu ziehen, denn die neue Generation kommt neben Silber und Gold auch in der Trendfarbe Charcoal Blue. Ein integrierter Fingerabdruckscanner schützt vor Fremdzugriffen und bietet maximalen Komfort bei der Anmeldung.

Preis und Verfügbarkeit

Das Swift 1 ist ab sofort zu einem unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis ab 399 EUR verfügbar.

