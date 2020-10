Seagate Technology stellt die neue Speichererweiterungskarte für Xbox Series X|S vor.

Sie bietet 1 TB externen Speicher für ein optimales Spielerlebnis mit der gleichen Geschwindigkeit und Leistung der internen SSDs der Konsole und der Xbox Velocity-Architektur.

Die Seagate Speichererweiterungskarte für Xbox Series X|S wurde in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt. Sie ist der einzige externe Speicher, der bei Spielen, die für die neue Generation der Xbox-Konsolen optimiert wurden, die gleiche Leistung wie die Xbox Velocity-Architektur liefert. Die Speicherkarte funktioniert wie die internen SSDs der Xbox Series X und Xbox Series S und bietet eine zusätzliche Speicherkapazität von 1 TB. Damit können Xbox-Fans Spiele aus allen vier Xbox-Generationen sammeln, also neue Spiele sowie abwärtskompatible Klassiker der Xbox One, Xbox 360 und der ersten Xbox.

„Wir freuen uns sehr, beim Gaming der nächsten Generation eine Schlüsselrolle zu spielen. Mit dem neuen Leistungsstandard werden die Spiele noch dynamischer und visuell beeindruckender als je zuvor“, sagt Jeff Fochtman, Senior Vice President Marketing und Business bei Seagate. „Die Seagate-Speichererweiterungskarte für Xbox Series X|S liefert zusätzliche Speicherkapazität für Spiele bei Spitzengeschwindigkeit und bietet so dasselbe Spielerlebnis wie die internen SSDs der Konsolen. Wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit Xbox und freuen uns sehr darauf, Gamern ein optimales, immersives Spielerlebnis bieten zu können.“

Die kompakte Speichererweiterungskarte wurde so optimiert, dass Xbox-Spiele von der internen SSD oder der Speichererweiterungskarte gespielt werden können, ohne Einbußen bei Grafik, Leistung, Ladezeiten oder Bildrate hinnehmen zu müssen.

Die Seagate Speichererweiterungskarte für Xbox Series X|S ist mit einer eingeschränkten dreijährigen Garantie im nächsten Quartal für 239,99 Euro erhältlich.

www.seagate.com