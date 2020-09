PartyBoxen von JBL für den mobilen Party-Einsatz

Die PartyBoxen von JBL für den mobilen Party-Einsatz JBL PartyBox On-The-Go und PartyBox 310 sind bereit zum Feiern.

Karaoke oder Gitarrensolo? Mit den neuesten Partymaschinen von JBL lassen sich Partys flexibel gestalten. Die Lautsprecher wurden für die ultimative mobile Party entwickelt und vereinen kraftvollen JBL Pro Sound mit einer Lichtshow, die synchron zur Musik läuft, selbst wenn die Tanzschritte nicht den Takt treffen.

Die JBL PartyBox On-The-Go macht die Nacht zum Tag!

Die JBL PartyBox On-The-Go ist bereit für die Nacht, ganz egal, wohin diese führt. Den Sound der kompaktesten JBL PartyBox, die es jemals gab, kann man nicht nur hören, sondern auch sehen. Mit einer pulsierenden Lichtshow und dem kraftvollen JBL Pro Sound kann die Party jederzeit starten. Und wenn das Haus bebt, dann ist es Zeit, sich einen Freund zu schnappen und mit dem mitgelieferten kabellosen JBL-Mikrofon oder dem Instrumenteneingang zum Popstar zu werden. Dank integriertem Flaschenöffner, gepolstertem Schultergurt, sechs Stunden Akkulaufzeit und Spritzwasserschutz hat die JBL PartyBox On-The-Go alles an Bord, um die Party zum Kochen zu bringen – zu Hause oder unterwegs.

Die JBL PartyBox On-The-Go ist ab sofort im Handel erhältlich, für eine unverbindliche Preisempfehlung von 299 EUR bzw. 339 CHF.

Die JBL PartyBox 310 gibt Gas!

Neue, leichtgängige Räder, ein ausklappbarer Griff und gewaltiger JBL Pro Sound im Inneren machen die JBL PartyBox 310 zur ultimative Partymaschine., Ob bei Zusammenkünften zu Hause oder bei Tanzpartys am Strand, mit ihr können die Lieblingsplaylists überall abgespielt werden. Zwei Mikrofon- und Gitarreneingänge sowie eine Auswahl an eingebauten Soundeffekten, wie etwa ein Signalhorn, heizen dem Partyvolk kräftig ein. Für noch mehr Partyspaß können die Partyvibes mit einer spektakulären Lichtshow synchronisiert und über die App personalisiert werden. Draußen beeindruckt die JBL PartyBox 310 mit einer Akkulaufzeit von 18 Stunden. Wenn der Saft einmal zur Neige geht, kann der Party-Lautsprecher an das Stromnetz angeschlossen und einfach weiter gefeiert werden.

Die JBL PartyBox 310 ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 499 EUR verfügbar.

