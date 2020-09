Samsung Galaxy S20 FE mit Triple-Kamera

Samsung präsentiert mit dem Galaxy S20 FE mit Triple-Kamera das neueste Mitglied der Galaxy S20-Serie

Das neue Premium Flaggschiff-Smartphone basiert auf dem Feedback der Galaxy-Community und kommt daher mit ausgewählten, starken Features, die Fans sehr schätzen. In Deutschland wird das 5G-Modell ab dem 2. Oktober für 730 Euro erhältlich sein.

Das Galaxy S20 FE ist mit vielen spannenden Features ausgestattet, die charakteristisch für die Galaxy S20-Serie sind: darunter das 120 Hz-Display, welches sehr flüssiges Scrollen ermöglicht, die KI-basierte Kamera, 5G-Konnektivität, ein ausdauernder Akku für viele Stunden Streaming-Genuss und interner Speicher, der erweitert werden kann1. Verpackt in ein dynamisches Premium-Design, bietet das Galaxy S20 FE so viele Ausstattungsmerkmale, die sich Galaxy-Fans von ihrem digitalen Begleiter wünschen.

„Wir sind im stetigen Austausch mit unseren Kunden und legen viel Wert auf ihr Feedback“, sagt Mario Winter, Senior Director Marketing IT & Mobile Communication. „Wir haben unsere Fans gefragt ‚Was gefällt euch an der S20-Serie besonders?‘, ‚Welche Funktionen nutzt ihr am häufigsten?‘ oder ‚Was wünscht ihr euch von einem neuen Smartphone?‘ und ihre Antworten genutzt, um das Galaxy S20 FE zu entwickeln. Mit dem neusten Mitglied unserer Galaxy S20-Serie wollen wir unseren Kunden zu einem attraktiven Preis die Möglichkeit bieten, mit ihrem Smartphone das zu tun, was sie lieben.“

Vielseitig und Selfie-stark

Fotos und Videos aufzunehmen, zu bearbeiten und die Ergebnisse mit Freunden zu teilen, ist heute ein wichtiger Teil, die eigene Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Die nahezu professionelle Kamera samt 32 MP Selfie-Kamera eignet sich, um fast jeden Moment festzuhalten oder im nächsten Post zu teilen. Dank Tetra-Binning-Technologie, die mehrere Pixel zusammenrechnet, sind die aufgenommen Bilder auch bei schlechten Lichtbedingungen beeindruckend lichtstark.

Dank des großen Bildsensors und Multiframe-Verarbeitung können Nutzer auch bei schlechten Lichtverhältnissen satte und lebendige Schnappschüsse aufnehmen. Egal, ob der Sternenhimmel beim Camping oder das leckere Abendessen bei gedimmtem Licht als Motiv dienen. Aufnahmen im Nacht-Modus profitieren von der Integration von KI, die die Kamera dabei unterstützt, Bewegungen während der Aufnahme zu stabilisieren, sodass die Bildunschärfe reduziert wird.

Mit dem leistungsstarken 30-fachen Space Zoom2 sind Nutzer auch mit Abstand nah genug am Geschehen, um beeindruckende Bilder zu machen. Die Funktion kann sich beispielsweise besonders bei der Fotografie von Details oder entfernten Tieren lohnen. Außerdem lassen sich Videos und Fotos mit dem Galaxy S20 FE intuitiv verwalten sowie bearbeiten und können schnell mit den Liebsten geteilt werden.

Style von Fans für Fans

Das Galaxy S20 FE besticht durch schlankes Design, das von den Geschwistern der S-Serie inspiriert ist und liegt genauso gut in der Hand. Es ist in sechs Trendfarben verfügbar, die den Stil und die Einstellungen der Nutzer widerspiegeln: Warmes Cloud Red, zartes Cloud Lavender, aufregendes Cloud Orange, harmonisches Cloud Mint, stilvolles Cloud Navy oder strahlendes Cloud White: Fingerabdrücke und sonstige Verschmutzungen sind dennoch kaum ein Thema – sie werden dank des strukturierten, matten Looks der Rückseite gering gehalten.

Lieblings-Inhalte voll und ganz genießen

Samsung hat das Galaxy S20 FE mit einem fortschrittlichen Prozessor und 5G3-Konnektivität ausgestattet, um Nutzern ein nahtloses mobiles Entertainment-Erlebnis zu ermöglichen. Es eignet sich durch das 6,5 Zoll4 große Infinity-O Super AMOLED-Display samt 120 Hz Bildwiederholrate gut zum Streamen oder auch nur zum flüssigem Scrollen. Mit Zugriff auf Xbox Game Pass Ultimate5 genießen Nutzer zudem ein rasantes Spielerlebnis.

Wer auf Sport statt Stream setzt: Das Galaxy S20 FE lässt sich schnell und einfach mit dem Galaxy-Ökosystem verbinden, darunter zum Beispiel mit der Galaxy Watch3 oder den Galaxy Buds Live.

Sorgenfrei und abenteuerlustig

Der ausdauernde 4.500 mAh-Akku6 hat Ausdauer für viele Stunden Streaming. Dank des starken Prozessors und 25 Watt Schnellladefunktion können sich Nutzer darauf konzentrieren, das zu tun, was Sie möchten, ohne sich Sorgen um die Akkulaufzeit machen zu müssen7. Als abenteuerliebender Begleiter ist das Galaxy S20 FE nach IP68 wasser- und staubgeschützt und somit bestens gewappnet für geplante und spontane Outdoor-Aktivitäten.

Galaxy-Nutzer erhalten drei Generationen der Betriebssystem-Upgrades von Android (OS). Damit stehen dem Galaxy S20 FE stets die aktuellsten Sicherheitsupdates und Funktionen von Samsung zur Verfügung.

