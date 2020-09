Die neue Logitech MX Anywhere 3 erleichtert die PC-Arbeit und verbessert den Workflow an jedem Arbeitsplatz.

Es handelt sich dabei um flache Mäuse, für versierte Kreative, Entwickler und alle, die sich die gleiche Leistung, Portabilität und Komfort ganz unabhängig vom Arbeitsplatz wünschen. Die Maus ist so konstruiert, dass sie auf praktisch jeder Oberfläche, egal ob im Büro, Zuhause oder unterwegs und sogar auf Glas, genutzt werden kann. Ausgestattet mit dem MagSpeed-Rad der nächsten Generation scrollt die MX Anywhere 3 nahezu lautlos bis zu 1.000 Zeilen pro Sekunde und wechselt automatisch zwischen dem stufenweisen und dem superschnellen Bildlauf und liefert so hohe Präzision in einer kompakten Maus.

„Die MX Anywhere 3, das neueste Mitglied der MX-Premium-Produktfamilie, wurde speziell für schnelles präzises Arbeiten entwickelt, sodass Ideen nahtlos und unmittelbar in die Tat umgesetzt werden können“, so Delphine Donne-Crock, General Manager für Creativity & Productivity bei Logitech. „Die MX Anywhere 3 wurde entwickelt, um an jedem Ort so schnell und komfortabel wie möglich in den eigenen Workflow zu gelangen. Sie ist zudem sehr bequem und passt auch gut für kleinere Handgrößen.“

Neben einer kabellosen Reichweite von 10 Metern verfügt die MX Anywhere 3 über eine USB-C-Schnellladefunktion, durch die sie bei voller Aufladung bis zu 70 Tage einsatzbereit ist. Eine einminütige Schnellladung reicht für drei Stunden Nutzung. Bis zu drei Geräte lassen sich über die drahtlose Bluetooth®-Technologie oder den mitgelieferten USB-Dongle Unifying™ gleichzeitig anschließen. Per Knopfdruck kann man frei zwischen ihnen wechseln.

Über vordefinierte Profile für verschiedene Anwendungen und Anforderungen lässt sich die MX Anywhere 3 einfach an spezifischen Arbeitsabläufe anpassen. Kombiniert mit der MX Keys rundet die MX Anywhere 3 das ideale Produktivitäts-Setup ab.

Kompabilität

Die MX Anywhere 3 funktioniert mit Windows®, MacOS, iPadOS, ChromeOS und Linux. MX Anywhere 3 für Mac ist für MacOS optimiert, ist iPad-kompatibel und enthält ein Ladekabel von USB-C auf USB-C für Mac.

Preise und Verfügbarkeit

Die Logitech MX Anywhere 3 und MX Anywhere 3 für Mac werden ab dem 25. September erhältlich sein. Beide Mäuse sind in Pale Gray erhältlich, und die MX Anywhere 3 wird auch in Rose und Graphite angeboten. Der empfohlene Verkaufspreis für die MX Anywhere 3 und die MX Anywhere 3 für Mac beträgt 89,99 €.

www.logitech.com