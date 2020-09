Das Asus ExpertBook P1 ist elegant und leistungsstark und für Business-Nutzer konzipiert.

Spezielle Schutzvorrichtungen gegen Stöße im Alltag machen das Notebook zum robusten Begleiter für jede Situation. Mit aktuellen Intel Core Prozessoren der 10. Generation oder optional bis zu AMD Ryzen 7 3700U CPU (P1510), Dual-Storage-Design mit bis zu 512 GB PCIe SSD und bis zu 1 TB HDD erledigt das ExpertBook P1 mühelos alle Aufgaben. Der langlebige Akku mit Schnelladefunktion sorgt zudem für anhaltende Produktivität.

Umfassende Ausstattung

Das FHD NanoEdge-Display des ExpertBooks P1 in 14 Zoll (P1410) oder 15 Zoll (P1510) mit Anti-Glare-Beschichtung reduziert Reflexionen und ermöglicht so eine nahezu randlose Grafik. Der langlebige Akku – mit seiner dreimal höheren Lebensdauer als bei Standard-Lithium-Ionen-Akkus – ist dank der Schnellladefunktion in nur 49 Minuten wieder auf bis zu 60 Prozent aufgeladen. Darüber hinaus verfügt das ExpertBook P1 über zahlreiche Anschlüsse: Neben einem reversiblen USB-C 3.1 Port stehen dem Nutzer ein USB 3.1- und ein USB 2.0-Port sowie ein HDMI-Ausgang, ein Kopfhöreranschluss und ein MicroSD-Kartenleser zur Verfügung. Zur weiteren Ausstattung gehören ein optionaler, ins Touchpad integrierter Fingerabdrucksensor, eine Full-Size-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung sowie das ASUS SonicMaster Audio-System für kraftvollen und kristallklaren Sound.

Stylish, mobil und sicher

Mit einem Gewicht von 1,5 kg (P1410) bzw. 1,8 kg (P1510) und seinem eleganten Äußeren in der Farbe Star Black ist das ExpertBook P1 ein robuster Begleiter – egal ob im Home-Office, im Büro oder auf Geschäftsreisen. Für komfortables und sicheres Arbeiten unterwegs bietet das verstärkte Chassis eine bessere Stabilität beim Tippen und Verwenden des Touchpads, stärkt das Scharniergelenk und schützt gleichzeitig auch die internen Komponenten. Im Inneren des ExpertBooks schützt eine EAR HDD Stoßdämpfung die Daten des Nutzers vor physischen Einwirkungen. Der aktive Festplattenschutz erkennt Erschütterungen und Vibrationen automatisch, um mögliche Schäden an der HDD effektiv zu verringern.

www.asus.de