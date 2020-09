Portable Camping SAT-Antenne KATHREIN DS CAP 500M

KATHREIN bringt die portable und vollautomatische Camping SAT-Antenne CAP 500M auf den Markt.

Damit bietet das Untenrhemen KATHREIN DS bietet allen Caravan- und Camping-Fans ab sofort eine noch einfachere Möglichkeit, Satellitenfernsehen zu empfangen. Mit der Kathrein CAP 500M liefert das Unternehmen eine leichte, portable SAT-Antenne, welche sich an jedem neuen Stellplatz innerhalb von nur ca. 90 Sekunden vollautomatisch selbst auf Astra 19,2° Ost ausrichtet. Einmal angeschlossen benötigt sie weder ein zusätzliches Steuergerät noch eine eigene Stromversorgung.

Innovatives Upgrade-Paket CAP 500M plus

Für einen noch flexiblere TV-Nutzung selbst auf mobilen Endgeräten wie Tablet, Smartphone oder Laptop liegt dem CAP 500M plus Paket ein Kathrein WLAN/USB-Adapter sowie ein CAP-Konverter bei. In Verbindung mit der kostenlosen CAPcontrol App kommen moderne Camper und Caravaner in den Genuss von Live-Streaming ihrer Lieblings-TV- und -Radioprogramme.

KATHREIN DS zielt auf Wachstumsmarkt Caravaning

Laut Medieninformation des Caravaning Industrie Verband e.V. (CIVD) vom 14. September 2020* bescherten Urlauber mit Reisemobil, Caravan oder Zelt der heimischen Wirtschaft im letzten Jahr fast 15 Milliarden Euro Umsatz. Zudem liegt die Zahl der offiziell in Deutschland zugelassenen Freizeitfahrzeuge bei knapp 1,3 Millionen (700.000 Caravans und 590.000 Reisemobile) – mit stark steigender Tendenz. Gründe hierfür – gerade in Zeiten von Corona – sieht der CIVD im gestiegenen Bedürfnis der Urlauber nach Sicherheit, etwa durch eigene Wohn-, Schlaf-, Koch- und Sanitäreinrichtungen.

„Doch um sich im Urlaub richtig heimisch zu fühlen, wollen die Menschen auch ihre von zu Hause gewohnten Entertainment-Möglichkeiten nutzen – und zwar direkt und einfach, so wie im Wohnzimmer“, erklärt Michael Auer, Geschäftsführer bei KATHREIN Digital Systems und selbst seit vielen Jahren Camper. „Hierfür haben wir mit der CAP 500M Serie eine der komfortabelsten Komplettlösungen entwickelt. Die CAP 500M muss lediglich per TV-Kabel angeschlossen werden, richtet sich anschließend vollautomatisch aus und ist so leicht, dass sie sich problemlos mobil einsetzen lässt.“

Die Kathrein CAP 500M (UVP 949 EUR) ist ab sofort im Handel erhältlich, die CAP 500M plus (UVP 1.149 EUR) ab Mitte Oktober.

www.kathrein-ds.com