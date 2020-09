Das Jabra Speak 750 bietet optimale Audioqualität in jeder Umgebung und ist optimal auf die Bedürfnisse von Meetings abgestimmt.

Die Vollduplex-Audioqualität erlaubt es jedem Teilnehmer im Raum, gleichzeitig zu sprechen und gehört zu werden – auch in Zeiten von Social Distancing. Dabei ist die Speak 750 besonders handlich, sodass sich jede Umgebung in Sekundenschnelle in einen Meetingraum verwandeln lässt. Die Freisprechlösung kommt in den zwei Varianten Microsoft (MS) Teams und UC auf den Markt. Beide Modelle lassen sich dank Plug-and-Play schnell und einfach für eine sofortige Zusammenarbeit anschließen. Die Speak 750 ist ab sofort für 299,-€ zzgl. MwSt. (UVP) im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

Ausgestattet mit Vollduplex stellt die Speak 750 sicher, dass beide Seiten einer Konversation gleichzeitig übertragen werden, so dass Konferenzteilnehmer gleichzeitig sprechen und sich dabei jederzeit gut verstehen können. Unterhaltungen können ganz natürlich wie bei einer persönlichen Begegnung fließen. Damit wird nicht nur die ganze Audio-Erfahrung optimiert, auch Sorgen, dass wichtige Informationen untergegangen sind, gehören der Vergangenheit an. Für Unternehmen bedeutet es weniger Unterbrechungen und bessere Gespräche ebenso eine effizientere Zusammenarbeit sowie eine höhere Akzeptanz von UC-Lösungen.

Plug-and-Play für sofortige Zusammenarbeit

Studien zeigen, dass durchschnittlich 10 Prozent eines 60-minütigen Meetings mit technischen Problemen verschwendet werden*. Dank des Plug-and-Play der Speak 750 können Unternehmen sofort via USB und/oder Bluetooth eine Verbindung zu Laptop, Smartphone oder Tablet herstellen. Dabei ist die Speak 750 nicht nur auf ein einziges Gerät limitiert, sondern kann mit bis zu acht Geräten verbunden werden – für eine Top-Konnektivität sogar mit zweien gleichzeitig.

Die für Microsoft Team zertifizierte Speak 750 verfügt über eine dedizierte Microsoft-Teams-Taste, die eine sofortige Verbindung zu Kollegen via Microsoft Teams herstellt. Bei Benachrichtigungen leuchtet die Microsoft Teams Taste violett und die LED direkt neben der Taste blinkt weiß. Benachrichtigungen machen Nutzer darauf aufmerksam, wenn ein Call ansteht oder jemand versucht hat, sie zu erreichen. Egal, wo die Kollegen sich aufhalten, mit der Speak 750 sind sie nie wirklich weit weg – mit nur einem Knopfdruck kommen Nutzer direkt in einen aktuell stattfindenden Microsoft Teams Call.

Die Speak 750 UC-Variante ist kompatibel mit allen führenden Unified Communications-Plattformen, der Smart Button lässt sich dazu für Siri, Google Assistant oder Schnellwahl programmieren.

Calum MacDougall, SVP von Jabra, kennt die Kommunikationsschwierigkeiten der Unternehmen: „Die Arbeitswelt, wie wir sie kennen, verändert sich derzeit stark. Kollaboration bleibt jedoch auch weiterhin ein Hauptfokus für globale Unternehmen. Die Jabra Speak 750 ist für jedes nur denkbare Meetingraum-Szenario geeignet und hebt flexibles Arbeiten damit auf ein neues Niveau. Egal, ob ein Call im Büro mit Social Distancing oder eine spontane Konferenz aus dem Wohnzimmer, die Vollduplex Funktion mit Premiumqualität macht Anrufe und Zusammenarbeit so einfach wie möglich.“

www.jabra.com.de/speak750