Konstantin Scheiermann kehrt zu Wertgarantie zurück übernimmt an alter Wirkungsstätte den Posten des Business Development Managers.

Wertgarantie begrüßt den langjährigen Mitarbeiter Konstantin Scheiermann wieder in den eigenen Reihen. Scheiermann war bereits von 2008 bis 2016 in verschiedenen Positionen im Außendienst für den Spezialversicherer tätig und kehrt nun nach Tätigkeit in einem anderen Unternehmen zurück zu den Hannoveranern.

Scheiermann übernimmt an alter Wirkungsstätte den Posten des Business Development Managers. In dieser Position arbeitet er am Aufbau von neuen Geschäftsbereichen und Handelspartnern sowie der Optimierung von Prozessen und Vorgehensweisen. „An der neuen Stelle reizen mich vor allem das freie, selbstorganisierte Arbeiten sowie die Mitentwicklung am Unternehmen und die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen“, erläutert Konstantin Scheiermann.

Der gelernte Einzelhandelskaufmann war zuvor bereits bei Wertgarantie mehr als acht Jahre als Sales Coach, Regionalbetreuer und Regionalleiter tätig. Dann kam der Wechsel zu einem Wettbewerber, wo Scheiermann vier Jahre als Head of Sales und Training tätig war – und nun die Rückkehr: „Es gibt in dieser Branche nur einen Anbieter, der wirklich Ahnung hat, um was es geht – und das ist Wertgarantie: Das Unternehmen agiert immer zuverlässig, professionell, seriös und ehrlich. Auf echte Partnerschaft und Fairness können sich die Partner von Wertgarantie immer verlassen. Und das konstant seit vielen Jahren. Das machen nicht alle Versicherungsunternehmen so. Daher freue ich mich, zurück zu sein.“ Und er ergänzt: „Wertgarantie hat eine klare Ausrichtung und eine langfristige Strategie und dreht sich nicht ständig wie ein ‘Fähnchen im Wind‘.“

Auch Wertgarantie-Vertriebsleiter Thilo Dröge freut sich über seinen Neuzugang: „Mit Konstantin Scheiermann kehrt ein alter Bekannter zu uns zurück, der aufgrund seiner Expertise und seiner Kontakte in der Branche hohes Ansehen genießt. In seiner neuen Position wird er genau diese Erfahrung so einbringen, dass sowohl unsere Partner als auch Wertgarantie davon profitieren werden.“

www.wertgarantie.com