Arlo mit neuer Outdoor-Sicherheitskamera

Arlo Europe kommt mit neuer Outdoor-Sicherheitskamera Essential Spotlight-Kamera nach Deutschland.

Die kabellose Kamera ist in wenigen Minuten installiert und verbindet sich direkt mit dem WLAN, sodass keine Basisstation für den Gebrauch notwendig ist.

Die kabellose Kamera bietet ein 130°-Sichtfeld in 1080p HD-Auflösung. Der integrierte Scheinwerfer bietet zudem eine lebendige Farbnachtsicht, um alles jederzeit im Blick zu behalten. Die Essential Spotlight-Kamera verbindet sich mit dem Smartphone und informiert in Echtzeit per Push-Benachrichtigung, sobald der Bewegungsmelder ausgelöst wird. Der integrierte Lautsprecher und das Mikrofon erlauben es zudem, über die Arlo App mit Besuchern zu kommunizieren. Die Sirene, die bei Bewegungserkennung aus der Ferne oder automatisch ausgelöst werden kann, schreckt Eindringlinge wirkungsvoll ab. Die Arlo-Kamera kostet 149,00 € (UVP) oder im Set mit drei Kameras 399,00 € (UVP) bei Amazon und bei allen autorisierten Arlo-Händlern.

www.arlo.de