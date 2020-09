Media Markt mit neuer Marketingchefin

Miriam Fonfe ist jetzt beim Media Markt Head of Marketing.

Die Münchnerin hat mehr als zehn Jahre internationale Erfahrung im digitalen Marketing. Dabei lag ihr Fokus vor allem im Bereich Omnichannel-Marketing, also der Integration von On- und Offlineaktivitäten.

Zuletzt hat sie acht Jahre in verschiedenen Positionen bei Value Retail gearbeitet. Ein Unternehmen, das sich auf die Schaffung und den Betrieb von Luxus-Outlet-Destinationen in Europa und China spezialisiert hat. Davor arbeitete sie bei der Suchmaschine Yahoo im Bereich Online-Advertising sowie beim Kfz-Werkstättenbetreiber Auto-Teile-Unger als Leiterin Online-Marketing .

Zu ihren Zielen sagt Fonfe: „Insgesamt verfolge ich einen Marketingansatz der sich ausschließlich an den Bedürfnissen des Kunden orientiert und nicht in die Welt Online/Offline, stationärer Handel/E-Commerce aufgeteilt ist. Es war in allen meine bisherigen Stationen ein großer Bestandteil meiner Aufgabe, diese Grenzen für den Kunden unsichtbar zu machen und zu einer Guest Journey zu verbinden.“

www.mediamarkt.de