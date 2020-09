Toshiba TV stellt Produkt-Line-up 2020 vor

Pünktlich zum Start in das wichtige Jahresendgeschäft stellt Toshiba TV sein Produkt-Line-up 2020 vor, das durch seine Vielseitigkeit im mittleren Preissegment überzeugt.

Mit neuen TV-Modellen mit Android Betriebssystem sowie einem erweiterten Angebot in puncto künstliche Intelligenz und Sprachsteuerung bedient das neue Toshiba TV Line-Up ein breites Spektrum an Ansprüchen. Ebenso neu an Bord: Eine Kooperation mit HD+ sowie verbesserter Sound durch Dolby Atmos. „Mit dem neuen Toshiba TV Line-Up differenzieren wir uns mehr denn je und freuen uns, dem Handel wichtige Zusatzfeatures und Verkaufsargumente wie beispielsweise die HD+ Integration bieten zu können“, so Vestel Germany Geschäftsführer Özcan Karadogan.

Smarte Bild- und Soundqualität mit Tru Picture Engine und Dolby Atmos

Toshiba TV setzt auf innovative Technologien und entwickelt die moderne TV-Ausstattung kontinuierlich weiter: Dolby VisionTM und HDR10 gehören bereits zur Standard-Ausstattung der UHD Modelle genauso wie das eigens entwickelte Bildoptimierungstool Tru Picture Engine. Dieses Tool ist eine Kombination aus Super Resolution, Micro Dimming und MEMC und sorgt für ein noch intensiveres TV Erlebnis. Zum perfekten Bild gehört auch guter Ton: Ausgewählte UHD-Modelle sind ab jetzt mit Dolby Atmos ausgestattet und versprechen eine verbesserte Soundqualität.

Als weiteres Highlight wurden die KI-Features weiter optimiert: Bild-und Toneinstellungen werden basierend auf individuellen Benutzerpräferenzen mittels künstlicher Intelligenz erkannt und dynamisch ausgeführt. Soundeinstellung können so beispielsweise automatisch an das Genre angepasst werden, um die Qualität zu verbessern.

Sprachsteuerung mit Alexa und Google

Sprachsteuerung wird immer bequemer: Die neuen Toshiba Alexa-Built-In TV-Geräte sind mit einem eingebauten Fernfeldmikrofon ausgestattet. Zusatzgeräte sind nicht mehr nötig, um den Fernseher mit der Stimme zu bedienen. Musik abspielen, Smart Home Device steuern oder Nachrichten abrufen war noch nie so einfach. Auch Alltagsfragen nach Rezepten oder Tipps beantwortet Alexa zuverlässig. Der Clou an der euen Toshiba TV-Modellreihe mit Full HD oder HD Ready Auflösung ist, dass die Modelle sogar visuell interagieren können. Somit wird auf dem TV ein zur Frage passendes Bild angezeigt. Die zusätzlich erhältlichen kleinen Zollgrößen in 24“ und 32“ sowie die Farbvariante in Weiß eignen sich beispielsweise perfekt für die Küche. Neben Alexa unterstützen die neuen Toshiba TV Modelle nun auch den Google Assistant. Nutzer können jetzt also frei wählen, welcher Sprachassistent zur Seite stehen soll.

Toshiba Android TVs mit riesiger App Auswahl

Die topausgestatteten neuen Android 9.0 TV Serien punkten vor allem durch das Smart Portal mit einer gigantischen Auswahl an Apps aus dem Google Play Store. Dazu gehören neben den populären VOD Diensten Netflix und Prime Video auch weitere beliebte Apps wie Disney+ und DAZN. Die Android Modelle sind je nach Serie in UHD und später auch in Full HD und HD Ready Version und Zollgrößen von 24“ bis 65“ erhältlich. Somit werden auch eher seltenere Größen wie 50 Zoll mit einer Bildschirmdiagonale von 126 cm und 58 Zoll mit einer Bildschirmdiagonale von 146 cm abgedeckt.

Die meisten Android Modelle sind mit einer Android Fernbedienung mit Mikrofontaste ausgestattet. Alternativ ist auch die Steuerung über das Handy via App möglich.

Kooperation mit HD+ (6 Monate gratis)

Im Rahmen einer Kooperation mit HD+ bietet Toshiba nun auch HD+ Integrierte UHD TV Modelle mit einer kostenlosen Testphase von 6 Monaten an. HD+ kann ganz einfach bei der Ersteinrichtung des Fernsehers mit installiert werden. Die Komfortfunktion ermöglicht den Neustart von ausgewählten Sendungen, direkten Zugriff auf Mediatheken und einen innovativen, interaktiven TV-Guide mit individualisierbaren Suchmustern. Das Angebot gilt für den deutschen Markt und ist über Satellit zu empfangen.

https://toshiba-tv.com/de-de/