Kinoerlebnis zu Hause mit neuen Soundbars von Grundig

Kinoerlebnis zu Hause garantieren die neuen Soundbars von Grundig durch dreidimensionalen Sound und einer Vielzahl von Empfangsmöglichkeiten.

Pünktlich zur IFA 2020 Special Edition stellt Grundig zwei neue Soundbars vor. Die DSB 1000 bietet erstklassigen Surround Sound für ein immersives Kinoerlebnis in den eigenen vier Wänden, das den Zuschauer voll und ganz in das Geschehen eintauchen lässt. Die DSB 980 kombiniert vielfältige Empfangsmöglichkeiten mit bester Soundqualität. Optisch setzt Grundig bei beiden Geräten auf ein zurückhaltendes Design in schwarz, was ihnen eine zeitlose Note verleiht. Die kompakten Geräte lassen sich mit der Option zur Wandmontage harmonisch in jedes Zuhause integrieren. Dank der mitgelieferten Fernbedienung sind beide Soundbars auch aus der Ferne leicht zu bedienen. Den Kinosound bereits integriert hat der neue Grundig Vision 8 – Fire TV Edition Fernseher GUB 8040, der in 65, 55 und 49 Zoll erhältlich ist.

Kinoreifer Sound für das Heimkino

In der neuen Soundbar DSB 1000 kombiniert Grundig die Vorteile der Vorgängermodelle DSB 970 und DSB 2000 und stellt damit eine kompakte All-In-One Dolby Atmos-Soundbar vor. Die Bass-Lautsprecher sind in das Gehäuse der 120 Watt starken Soundbar integriert, die eingebauten Bassports verstärken die Basswiedergabe zusätzlich. Dank Dolby Atmos bietet die DSB 1000 eine eindrucksvolle Klangerfahrung mit 360° Surround Sound. Der digitale Soundprozessor optimiert das Klangerlebnis, indem das Signal auf Basis des Zusammenspiels von Standort, Soundbar und Raumakustik digital angepasst wird. Via HDMI CEC-, HDMI ARC-, USB 2.0- und Bluetooth-Schnittstellen, lässt sich die Soundbar mit verschiedensten Quellen koppeln. Das integrierte LED-Display mit 3 Helligkeitsstufen lässt sich intuitiv und einfach bedienen.

Eine Soundbar für alles

Mit der DSB 980 treibt Grundig die Erweiterung des Home-Entertainment-Erlebnis weiter voran. Denn neben der klassischen Verwendung im Rahmen des Heimkinos, ermöglicht die Multimedia-Soundbar auch Radio-Empfang via FM, DAB+ und Internet. Spotify Connect ist ebenfalls mit an Bord, sodass dem Nutzer direkt über das Gerät eine riesige Musikauswahl zur Verfügung steht. Wer die Lieblingsmusik auf dem Handy hat, kann dieses schnell und einfach via Bluetooth mit der Soundbar koppeln. Die DSB 980 kommt mit 120 Watt RMS Ausgangsleistung und digitaler Soundoptimierung und liefert damit einen beeindruckenden Klang – nicht nur beim Filmabend. Die nutzerfreundliche Soundbar kommt mit 2,4-Zoll großem TFT-Farbdisplay mit drei Helligkeitsstufen.

Fernseher mit integriertem Kinosound

Für das perfekte Film- und Fernseherlebnis zuhause bietet Grundig darüber hinaus Smart TVs an, die den kinoreifen Sound bereits integriert haben – zum Beispiel den Grundig Vision 8 – Fire TV Edition Fernseher GUB 8040. Der TV ist in 49- und 55-Zoll in den Farben Schwarz und Weiß bereits seit Juni im Handel erhältlich, ab sofort gibt es ihn auch als 65-Zoll-Version in Schwarz oder Weiß. Der Fernseher lässt sich in fünf einfachen Schritten einrichten und kommt mit integrierter Fire TV-Experience, die das Gerät besonders nutzerfreundlich macht und eine sehr große Auswahl an smarten Features und Inhalten wie Apps bietet. In der mitgelieferten Fernbedienung ist die Amazon Alexa Sprachsteuerung integriert, wodurch viele Funktionen des Geräts nach Knopfdruck auch via Sprache gesteuert werden können und der TV zur Schaltzentrale des modernen Zuhauses wird. Die Bilder des UHD-Fernsehers sind in Verbindung mit HDR-Technologie gestochen scharf und detailreich. Die Grundig Micro Dimming-Funktion und das Multi Colour Enrichment (WCG) tragen zu einer idealen Kontrastaussteuerung und einem erweiterten Farbraum bei. Auch schnelle Sequenzen werden dank MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) scharf und klar dargestellt. Der Sound überzeugt durch das Magic Fidelity-Pro Soundsystem mit zwei Frontallautsprechern, was für ein verbessertes Klangerlebnis sorgt, da der Ton direkt und ohne Umwege auf den Nutzer trifft.

Nachhaltige Verpackungen

Zusammen mit dem Launch der neuen TV und Audio-Produkte stellt Grundig auf neue Verpackungen, u. a. für diese Produktgruppen, um. Das Unternehmen setzt dabei auf Materialien, die zu 100 Prozent recycelbar sind. „Der Gedanke der Nachhaltigkeit und des Respekts vor allen natürlichen Ressourcen sind für uns ein wesentlicher Antrieb. Die neuen Verpackungen führen diesen Gedanken konsequent fort“, so Mario Vogl, CEO der Grundig Intermedia GmbH.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Soundbars sind ab sofort mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 279 Euro (DSB 1000) bzw. 199 Euro (DSB 980) und drei Jahren Garantie im Handel erhältlich.

Die Grundig Vision 8 – Fire TV Edition (Grundig 49/55/65 GUB 8040) ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 699 Euro (49‘‘)/ 749 Euro (49‘‘, Weiß), 799 Euro (55‘‘)/849 Euro (55‘‘, Weiß) und 999 Euro (65‘‘, Schwarz)/1049 Euro (65‘‘, Weiß) im Handel erhältlich. Grundig gewährt auf alle TV-Modelle zwei Jahre Garantie.

www.grundig.de