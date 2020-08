Logitech stellt die kabellose Full-Size Wireless Maus vor, die durch ihre konturierte Form speziell auf Nutzer mit größeren Händen ausgelegt ist.

Ohne Verzögerungen sorgt die kabellose M190 mit einer Reichweite von 10 Metern für komfortables und produktives Arbeiten – ob im Büro oder im Home Office. Der Cursor lässt sich leicht und präzise steuern, Scrollen ist zeilenweise möglich. Die M190 ist die passende Maus für all diejenigen, die auf der Suche nach einer preisgünstigen Alternative zum Trackpad von Logitech sind.

„Unsere M190 vereint kabellose Technologie, ausdauernden Komfort und einfache Handhabung mit der gewohnten Qualität und Präzision eines Logitech Produkts“, so Lisa Ignatenko, Marketing Specialist (Creativity & Productivity) bei Logitech. „Die neue Full-Size Maus vervollständigt jedes kabellose Set-Up zu einem äußerst attraktiven Preis.“

Die kabellose Maus ist an die natürliche Form der Hand angepasst. Ihre abgerundeten Tasten und die Handflächenunterstützung sorgen dabei für ein äußerst angenehmes Handling. Der mitgelieferte Akku hält bis zu 18 Monate und wechselt automatisch in den Energiesparmodus, sobald die Maus nicht in Gebrauch ist. Durch den USB-Anschluss lässt sich die Logitech M190 Maus einfach und schnell per Plug and Play an jedes ausgewählte Gerät anschließen und bietet stets eine zuverlässige Verbindung.

Preise und Verfügbarkeit

Die Logitech M190 Full-Size Wireless Maus ist ab 28. August 2020 verfübar. Der Verkaufspreis liegt bei 14,99 Euro.

www.logitech.com