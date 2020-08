Produktivität, mobiles Gaming und Klangkulisse: das Samsung Galaxy Produkt-Trio ist ab sofort verfügbar.

Ab heute sind das Galaxy Note20 | Note20 5G, das Galaxy Note20 Ultra 5G, das Galaxy Tab S7 und das Galaxy Tab S7+ sowie die Galaxy Buds Live deutschlandweit erhältlich. Die neuen Produkte ergänzen das Galaxy-Ökosystem von Samsung und bilden als Teamplayer eine geräteübergreifende Symbiose, die Beruf und Alltag bereichern kann.

Das neue Galaxy Note20 | Note20 5G und das Galaxy Note20 Ultra 5G sind durch ihre starke Leistung wie gemacht für mobiles Gaming und um produktiv zu sein. So richten sich die Flaggschiff-Smartphones an ein Publikum, das sich ein starkes Gesamtpaket aus Produktivität und mobilem Spielspaß wünscht.

Weiterentwickelter S Pen und Samsung Notes für hohe Produktivität

Kreative Köpfe können mit den neuen Smartphones von Samsung intuitiv arbeiten – auch unterwegs. Der im Lieferumfang der Galaxy Note20-Serie enthaltene S Pen wurde umfangreich weiterentwickelt, um Latenzzeiten zu verkürzen und die Präzision noch weiter zu verbessern. Mit dem S Pen schreibt es sich nun beinahe wie mit einem echten Stift auf Papier.

Passend dazu ermöglicht die neueste Version der App Samsung Notes eine flexible Arbeitsweise. So lassen sich nun beispielsweise PDF-Dateien oder Microsoft Power Point Präsentationen direkt importieren und mit handschriftlichen Anmerkungen versehen. Damit wichtige Notizen nicht verloren gehen, verfügt Samsung Notes zudem über eine automatische Speicher- und Synchronisationsfunktion.

Mobiler Spielspaß und gestochen scharfe 8K-Aufnahmen

Abseits der Arbeit überzeugen das Galaxy Note20 | Note20 5G und das Galaxy Note20 Ultra 5G mit einem rasanten und flüssigen Gaming-Erlebnis. Mit dem Xbox Game Pass Ultimate1 haben dessen Abonnenten die Möglichkeit, mehr als 100 ausgewählte Spiele auf das Smartphone zu streamen (Beta) und direkt los zu zocken. Die minimale Latenzzeit und die integrierte 5G2 – und Wi-Fi 6-Konnektivität ermöglichen, dass der Nutzer auch unterwegs voll in das Spielgeschehen eintauchen kann.

Im Foto- und Video-Bereich bewegt sich die neue Note20-Serie ebenfalls auf hohem Niveau. Mit der 8K-fähigen Kamera kann der Nutzer einzigartige Momente in atemberaubender Qualität festhalten. Im Profi-Video-Modus3 lassen sich zudem gleich mehrere Variablen wie die Belichtung, der Ton oder der Fokus gezielt anpassen, wodurch schon Videoclips zu kleinen Filmerlebnissen werden können.

Leistungsfähige Tablets

Das Galaxy Tab S7 und Galaxy Tab S7+, die das Galaxy-Ökosystem im Bereich der Tablets erweitern, verbinden einen leistungsfähigen Prozessor mit der Mobilität eines Smartphones. Wie das Galaxy Note20 Ultra 5G bieten die neuen Tablets mobilen Spielspaß bei einer atemberaubenden Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz.

Auch für Tablet-Nutzer kann der S Pen eine entscheidende Rolle als ein idealer Begleiter für Notiz- und Zeichen-Apps spielen. Die aktuellste Version von Samsung Notes ermöglicht es zusätzlich, in kurzer Zeit eine Vielzahl an Aufgaben erledigen zu können. Die 11“4 (Galaxy Tab S7) beziehungsweise 12,4“4 (Galaxy Tab S7+) großen Displays erinnern in ihrem Durchmesser an digitale Notiz- und Zeichenblöcke, die sich über das optional erhältliche Book Cover Keyboard und Samsung DeX fast wie ein klassisches Notebook verwenden lassen.

Mit Samsung DeX und Link zu Windows5 unterstützen das Galaxy Tab S7 und das Galaxy Tab S7+ ebenso wie die Premium-Smartphones der Note20-Serie zwei fortschrittliche Programme, die die nahtlose Zusammenarbeit verschiedener Geräte gezielt vereinfachen soll.

Angenehmer Tragekomfort trifft auf beeindruckende Klangqualität

Abgerundet wird das heute erscheinende Produkt-Trio durch die Galaxy Buds Live, die eine optimale Kombination aus Tragekomfort und Klangqualität bieten. Das Design der True Wireless Kopfhörer ist so konzipiert, dass sie bequem in der Ohrmuschel sitzen und so den ganzen Tag getragen werden können.

Ausgestattet mit insgesamt drei Mikrofonen und einem integrierten Sprachaufnahmegerät, ermöglichen die Galaxy Buds Live eine klar verständliche Kommunikation. Die aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling) bietet dem Nutzer zudem die Möglichkeit, die Welt um sich herum ein- oder auszublenden, indem sie störende Umgebungsgeräusche reduziert, für die Stimme eines Gesprächspartners allerdings durchlässig ist. So kann sich der Nutzer während einer Zugfahrt beispielsweise in einem Hörbuch verlieren, und trotzdem die Ansagen des Zugführers wahrnehmen.

www.samsung.de