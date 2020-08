Mobil, universalkompatibel, zielsicher – das sind die 3 in 1 Maus und Wireless Charging Mauspad von InLine

Der kompakte Office-Gleiter koppelt mit drei Anschlussmöglichkeiten schnell und simpel mit dem gewünschten Gerät. Für zusätzliche Präzision sorgt das energiespendende Wireless Charging Mauspad.

Anschließen und loslegen

Mit vielen Funktionen und hoher Flexibilität erfüllt die Maus die Bedürfnisse von Gelegenheitsnutzern ebenso wie von Spezialisten. Problemlos und fix verbindet sie sich per Bluetooth. Auch der beiliegende USB-Empfänger stellt in Sekundenschnelle Kontakt zum Endgerät her. Die Adapter, die per USB A oder C mit dem Endgerät Kontakt herstellen, verschwinden nach Gebrauch im Batteriefach – alles bleibt an einem Ort. Kleine Abmessungen und vielfältige Verbindungsmöglichkeiten eröffnen flexiblen Einsatz in Büro, Zug oder daheim. Einmal aus Laptoptasche oder Rucksack gegriffen, schmiegt sich die Maus dank sanfter Wölbung in die Hand und saust flink und treffsicher zum gewünschten Pixel.

Kleines Multitalent ohne Schnickschnack

Die 3 in 1 Maus schmeichelt dem Auge – einerseits durch ihre kompakte Größe, andererseits durch minimalistisches und zeitgemäß-anthrazitfarbenes Gewand. Unter der schicken Oberfläche versteckt sich der Zauber eines modernen Eingabegeräts für PC, Laptop oder Tablet. Variable Abtastraten (1000/1600/2400 dpi) und 10m Reichweite ergeben eine patente Maus, die zuhause und unterwegs ihre Stärken ausspielt. Zwei frei belegbare Funktionstasten runden das Bild eines Allrounders am Arbeitsplatz ab. Verschwindet er nach getaner Arbeit in Tasche oder Schublade, gönnt er der Batterie eine Pause und wechselt nach wenigen Sekunden automatisch in den Ruhezustand.

Energiegeladen arbeiten

Lange Arbeitstage rauben Menschen Kraft. Auch Smartphones geht die Puste aus und dann beginnt das Fahnden nach Lademöglichkeiten. Steckdosen befinden sich außer Reichweite und das Ladekabel hat sich wieder mal hoffnungslos verknotet? Nicht so mit induktiver Ladung: Das Wireless Charging Mauspad pusht müde Smartphone-Akkus zu neuer Power. Einmal aufgelegt, fließt mit 10 Watt in gewohnter Geschwindigkeit neue Energie in das Gerät und der smarte Begleiter steht nach kurzer Zeit für den nächsten Tipp parat. Das mehr als 16 Zoll große Pad wertet Schreibtische mit schickem Kunstleder auf und bietet Handy und Maus reichlich Platz.

www.intos.de