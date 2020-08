JBL QUANTUM wird Global Gaming Headset-Partner von 100 Thieves

Nach dem Debüt der JBL QUANTUM Gaming- Headsets und PC-Lautsprecher wird JBL Global Gaming Headset-Partner von 100 Thieves.

Gegründet von der E-Sports-Ikone Matthew „Nadeshot“ hat sich 100 Thieves eine herausragende Position erarbeitet, etwa durch den Gewinn mehrerer großer Meisterschaften in Call of Duty sowie Platzierungen in den League of Legends- und Fortnite-Weltmeisterschaften. Darüber konnte sich 100 Thieves umfangreiche finanzielle Unterstützung von Investoren sichern. Dazu zählen unter anderem der Rapper Drake sowie US-Unternehmer Scooter Braun und Dan Gilbert, Eigentümer der Cleveland Cavaliers und Mitbegründer von Quicken Loans.

Als offizieller Global Gaming Headset-Partner von 100 Thieves wird die JBL QUANTUM-Reihe im Cash App Compound von 100 Thieves zu sehen sein, unter anderem in den Teamräumen, den Streaming Rooms und im Studio von Nadeshot. Des Weiteren werden die Headsets von den 100 Thieves- Wettkampfsmannschaften während des Trainings verwendet und in E-Sports-Shows wie The Heist vorgestellt. Jedes Headset ist mit JBL QuantumSOUND SIGNATURETM ausgestattet und verschafft den Teams in jeder Spielsitzung dank seiner hochpräzisen Audioperformance den entscheidenden Vorteil.

„Bei 100 Thieves wissen wir alle, wie wichtig Audio ist, wenn es um den Sieg geht“, sagte Haag. „Unsere Teams sind erfolgreich, wenn sie mit der besten Ausrüstung ausgestattet sind, und die bahnbrechende Geräuschtechnologie von JBL ebnet uns bei jedem Spiel den besten Weg zum Sieg.“

Die 100 Thieves-Spielertrikots mit JBL QUANTUM Branding sind für die Fans im Laufe dieses Frühjahrs im Rahmen eines Gewinnspiels über die sozialen Medien von JBL verfügbar. Weitere Aktionen werden im Laufe des Jahres angekündigt.

„Unsere Partnerschaft mit 100 Thieves unterstreicht unser Bestreben und unser Engagement, das bisher weltweit beste Angebot an Gaming-Headsets und Lautsprechern auf den Markt zu bringen“, erklärte Ralph Santana, Chief Marketing Officer bei HARMAN. „Diese Gamer gehören zu den wettbewerbsstärksten der Branche, daher sind wir stolz darauf, ihnen mit der JBL QUANTUM-Reihe zu unzähligen weiteren Siegen zu verhelfen. Wir haben die JBL QUANTUM-Reihe entwickelt, um die bislang präziseste Geräuschkulisse zu bieten – vom Aufspüren von Kreuzfeuern bis hin zu den kleinsten Bewegungen des Gegners ist alles möglich. Damit geben wir den Spielern das Gefühl, wirklich mittem im Spiel zu sein.“

Mit sieben verschiedenen Headset-Modellen nutzt die JBL QUANTUM-Reihe die proprietäre Soundtechnologie JBL QuantumSURROUNDTM und JBL QuantumSPHERE 360TM sowie integrierte Head- Tracking-Sensoren für ein wirklich immersives Spielerlebnis. Alle Gaming-Headsets der JBL QUANTUM- Reihe sind vollständig kompatibel mit allen Spielsystemen, einschließlich PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Handy und VR.

