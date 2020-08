Philips TV wieder zweifacher EISA-Preisträger bei OLED-TVs

Der EISA Best Buy OLED TV 2020-2021 Award geht an den Philips 55OLED805. Der Philips 65OLED935 gewinnt den EISA Home Theatre TV des Jahres 2020-2021

TP Vision – Philips TV – setzt seit Jahren Maßstäbe bei OLED-TVs durch die Kombination von State-of-the Art Displays mit dem leistungsstarken, hauseigenen P5-Prozessor und dem exklusiven Ambilight.

Die zahlreichen Auszeichnungen unterstreichen, in welchem Maße Philips TVs in den vergangenen Jahren neue Standards bei Bild- und Soundqualität im Premiumsegment gesetzt haben. Insbesondere die Ergebnisse der EISA Awards bestätigen es immer wieder. In diesem Jahr geht die Auszeichnung Best Buy OLED TV bereits zum vierten Mal in Folge an Philips TV. Ein stolzer Rekord, wobei auch die imageträchtige Kategorie Home Theater TV jetzt bereits das dritte Mal hintereinander an Philips TVs geht.

Seit fast 40 Jahren beurteilen und wählen Experten von 55 Fachmagazinen aus 29 Ländern jährlich die innovativsten und fortschrittlichsten Bild- und Tonprodukte für die EISA Awards. Die EISA (Expert Imaging & Sound Association) ist die umfangreichste Zusammenarbeit dieser Art in der Welt der Consumer Electronics.

Die Begründung der Jury zur Wahl des 55OLED805 als Best Buy OLED TV für 2020-2021

„Der neue OLED-Fernseher aus Philips´ mittlerem Segment ist sowohl eine Evolution als auch eine Revolution. Er übernimmt die intelligenten Android-Funktionen und die universelle HDR-Unterstützung der vorherigen Generation, führt jedoch eine umfassend verbesserte Bildverarbeitung ein. Das Ergebnis ist ein 4K-HDR-Display, das alles aus dem Bild herausholt und das Beste aus Disc- und Digitalquellen macht. AI-basierte Verbesserungen des P5-Prozessors von Philips sorgen für mehr Schärfe, Farblebendigkeit und Bewegungsklarheit. Der 55OLED805 ist zudem ein wahrer Allrounder mit Funktionen wie Ambilight-Beleuchtung und DTS Play-Fi-Multiroom-Audio sowie einem unauffälligen Design, das sich jeder Umgebung anpasst. Es ist ein brillanter Fernseher zu einem bemerkenswerten Preis.”

„Überragender Klang und makellose Bildqualität finden beim 4K-OLED-Fernseher von Philips perfekt zusammen. Ersterer entstammt dem innovativen integrierten 3.1.2-Lautsprechersystem des 65OLED935, das in Zusammenarbeit mit dem Audiospezialisten Bowers & Wilkins entwickelt wurde. Das vierseitige Ambilight verleiht einem Heimkino-Fernseher, der bereits äußerst faszinierend ist, eine weitere Ebene des Eintauchens in den Film.“

Der 55OLED805 ist bereits erhältlich. Der OLED+ 935 mit 65 Zoll-Bilddiagonale wird offiziell am 1. September vorgestellt.

