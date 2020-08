Bis zum 31. August 2020 gibt es Bis zu 1.000 Euro Cashback bei den Samsung SuperDeals auf teilnehmende Aktions-TVs.

Käufer eines Sound Towers, einer One Body Soundbar oder einer Q-Soundbar bekommen bis zu 100 Euro zurückgezahlt. Die Abwicklung erfolgt diesmal einheitlich über das Samsung Promotool, so kann die Cashback-Summe nach Registrierung schneller auf das Konto des Käufers zurücküberwiesen werden.

Die Cashback-Angebote gelten auf insgesamt 53 teilnehmende Aktions-TVs der 2020er QLED- und Lifestyle-Serie und 10 Soundbars. Der stärkste Deal der neuen Aktion: Stolze 1.000 Euro wird Käufern des QLED 8K TV Q950T in 85 Zoll (216 cm)2 zurückerstattet. Damit sehen sie ihre Lieblingsinhalte in beeindruckenden Details und ultrascharfer 8K-Auflösung. Der Infinity Screen lässt Nutzer in das Geschehen auf dem Bildschirm eintauchen. Spannende Inhalte dafür gibt es genug: Zu allen Q950T-Akitonsmodellen gibt es die Samsung Collection1 mit DAZN, HD+, Rakuten TV, Sky Ticket und waipu.tv, unabhängig von der Aktion, kostenlos dazu. Inhalt und Umfang der Samsung Collection variieren dabei je nach Aktionsgerät.

Inhalte in starker 4K-Bildqualität

Kunden, die sich ein smartes, leistungsstarkes Modell mit 4K-Auflösung wünschen, sind mit einem Aktions-TV aus der QLED-Serie sehr gut beraten. Allen voran der Q95T in 85 Zoll (216 cm)3, der mit einem sechsmonatigen Samsung Collection-Abo1 im Paket kommt. Darüber hinaus nehmen auch die Lifestyle TVs The Frame, The Sero und The Serif mit bis zu 300 Euro Preisnachlass an der attraktiven Aktion teil. Für Liebhaber von Kunst und Kultur eignet sich besonders The Frame mit seinem integrierten Art Store als private Kunstgalerie für die eigenen vier Wände. Ein Statement im Wohnzimmer setzen Eleganzliebende mit The Serif – er kann sich nahtlos in den individuellen Einrichtungsstil integrieren und gibt überall ein stilvolles Bild ab. Daneben fügt sich The Sero als eines der jüngsten Lifestyle-Modelle in das Produktsortiment von Samsung ein. Das rotierende Display ermöglicht erstmals, vertikal auf einem TV fernzusehen. Besonders praktisch ist dieses beeindruckende Feature für Social Media-Inhalte, die Nutzer sonst auf dem Smartphone konsumieren würden. Ist das kompatible Smartphone mit dem The Sero verbunden, dreht sich der Bildschirm passend zur Ausrichtung des Handydisplays wie von selbst.

Power-Sounds, die jeder braucht

Ein hochauflösendes Bild und klangvoller Sound gehen für Serien-Fans, Sportbegeisterte und Filmliebhaber Hand in Hand. Umso besser, dass auch die Q-Soundbars, zwei Sound Tower und zwei One Body Soundbars an den August SuperDeals teilnehmen. Während der Sound Tower mit integrierter LED-Party-Beleuchtung, Karaoke-Modus und Bass-Booster zu einer gelungenen Hausparty gehört, geben die Q-Soundbars und die stylischen One Body Soundbars die Lieblingsmusik kraftvoll und klanggewaltig wieder, ohne zu viel Platz im Wohnzimmer einzunehmen. Die „All in One Soundbars“ der S-Serie kombinieren raumerfüllenden Klang mit elegantem Design: Sie sind von der dänischen Designmarke Kvadrat mit einer hochwertigen Textil-Bespannung in Schwarz und Hellgrau veredelt. Beim Kauf eines der Aktionsgeräte warten bis zu 100 Euro Cashback.

Ganz einfach sparen – vor Ort oder im Netz

Beim Kauf im Samsung Online Shop wird die Cashback-Summe sofort vom Kaufpreis abgezogen. Wer sein neues Lieblingsmodell beim Händler erwirbt, zahlt je nach Händler entweder bereits an der Kasse den reduzierten Preis oder kann nach der Registrierung bis zum 14. September 2020 unter samsung.de/superdeals mit der Rückzahlung rechnen – durch die einheitliche Abwicklung über das Samsung Promotool kann die entsprechende Summe jetzt sogar noch schneller auf das Konto zurücküberwiesen werden.

