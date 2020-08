Daniel Marc Bollers ist Head of Sales CE bei Hisense

Daniel Marc Bollers ist Head of Sales Consumer Electronics und verantwortet den Vertrieb für TV-Geräte für die Marke Hisense bei Gorenje.

Gemeinsam mit den Key Account und Regional Managern vertreibt er das innovative Produktportfolio und betreut Kunden im Innen- sowie Außendienst. In seinen Aufgabenbereich fallen auch die Weiterentwicklung der Produktpalette, der Ausbau der Markenpositionierung im Handel sowie die Expansion im deutschsprachigen Markt.

Daniel Marc Bollers hat langjährige Erfahrung im Vertrieb von Consumer Electronics. Zuvor als Head of Retail Partnerships bei Google tätig, war er bis Ende 2018 als Sales & Marketing Director in der Region DACH für Toshiba TV aktiv. Für Vestel, Lizenznehmer der Marke Toshiba im TV-Bereich, hat er die Marke in Deutschland neu aufgebaut. Davor war er u. a. als Senior Manager Sales Deutschland/Österreich bei Sonos und hat dort die Entwicklung der

Mit seinem breiten Netzwerk verfügt er über umfangreiche Kontakte zu den Entscheidungsträgern des Handels und punktet dort mit seinem profunden Know-how.

„Hisense hat in den letzten Jahren eine gute Basis geschaffen, auf der wir gezielt aufbauen können, um sowohl das Portfolio als auch die Marke zukunftssicher zu entwickeln. Die große Zufriedenheit der Käufer hinsichtlich der hervorragenden Qualität und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis bestärkt uns bei dem Bestreben unsere Sichtbarkeit und Marktanteile auch im gesamten Retail Channel weiter zu erhöhen. Mit dem steigendem E-Commerce-Anteil und zunehmend digitalen Prozessen werden wir gemeinsam mit dem Handel schnelle und optimale Angebote für jeden Bedarf schaffen“, freut sich Bollers.

Louis Hou, Geschäftsführer Gorenje Vertriebs GmbH, ergänzt: „Mit Daniel Marc Bollers haben wir einen ausgesprochenen Experten an Bord holen können, der die Vertriebsstruktur stärken und Basis für eine wachstumsorientierte Zukunft legen wird.“