Samsung erweitert Galaxy-Portfolio um fünf neue Produkte

Mit der Galaxy Note20-Serie, dem Galaxy Tab S7 und S7+, den Galaxy Buds Live, der Galaxy Watch3 und dem Galaxy Z Fold2 5G stellt Samsung heute ein neues Team vor, das wunderbar zusammenarbeitet.

In den nächsten Wochen erweitert Samsung das Galaxy-Ökosystem um fünf neue Produkte in verschiedenen Ausführungen, darunter drei neue Smartphones inklusive eines Foldables der dritten Generation, zwei vielseitige Tablets, eine funktionsreiche Smartwatch und True Wireless-Kopfhörer. Gemeinsam unterstützen sie die eigene Produktivität und sorgen für viel Freizeitvergnügen bei Filmen, Serien und Spielen.

„Mit unseren neuen Galaxy Produkten bedienen wir in besonderem Maße die Wünsche unserer Kunden nach hoher Produktivität und Technik fürs Mobile Gaming“, sagt Mario Winter, Senior Director Marketing IT & Mobile Communication. „Alle Neuheiten bilden eine Symbiose, die die Nutzer dabei unterstützen soll, die Herausforderungen des Alltags zu meistern. Unabhängig davon, in welcher Umgebung sie sich gerade aufhalten: Mit den zuverlässigen Teamplayern von Samsung lässt sich mit wenig Aufwand viel erreichen.“

Farbenvielfalt beim Galaxy Not 20 mit Mystic Bronze, Mystic Green, Mystic Grey



Galaxy Note20: Work hard, play hard.

Das neue Galaxy Note20 | Note20 5G und das Galaxy Note20 Ultra 5G sind die bisher leistungsstärksten Modelle der Note-Serie und unterstützen Produktivität und das Gaming-Erlebnis. Während das Galaxy Note20 Ultra 5G für Nutzer entwickelt wurde, die ein hohes Maß an Leistung und Produktivität erwarten, richtet sich das Galaxy Note20 an ein breiteres Publikum, das sich sowohl für die Arbeit als auch fesselnde Gaming-Action ein starkes Gesamtpaket wünscht.

Galaxy Note 20: Jederzeit und überall produktiv

Das Galaxy Note20 und das Galaxy Note20 Ultra 5G eignen sich prima für mobiles Arbeiten und ermöglichen Nutzern produktiv zu arbeiten. Seit ihrer Einführung im Jahre 2011 wurden der beliebte S Pen und Samsung Notes kontinuierlich weiterentwickelt, um das Schreibgefühl von einem Stift auf Papier digital erlebbar zu machen. Diese Kernfunktion der Galaxy Note-Serie kommt bei den neuen Modellen wie auch bei dem neuen Galaxy Tab S7 und dem Galaxy Tab S7+ noch stärker zur Geltung. Dank der engen Partnerschaft zwischen Samsung und Microsoft ist die neue Galaxy Note20-Serie in der Lage, nahtlos mit Windows 10-PCs zusammen zu arbeiten.

Verbesserter S Pen: Mit dem im Lieferumfang enthaltenen S Pen der Galaxy Note20-Serie können Nutzer ihre Ideen festhalten, sobald sie ihnen in den Sinn kommen. Durch eine verkürzte Latenzzeit und verbesserte Präzision im Vergleich zum Note10 schreibt es sich mit dem S Pen fast wie mit einem echten Stift. Neue S Pen-Gesten können außerdem die Navigation vereinfachen und ermöglichen es beispielsweise schnell zurück zum Startbildschirm zu gelangen.

Samsung Notes wird flexibler und hilfreicher: Die neue Version von Samsung Notes ermöglicht es dem Nutzer, flexibel zu arbeiten. So lassen sich nun etwa PDF-Dateien und Microsoft Power Point Präsentationen direkt importieren, um die Dokumente mit handgeschriebenen Anmerkungen zu versehen. Handschriftliche Vermerke können dabei mit nur einem Klick automatisch begradigt oder in maschinellen Text umgewandelt werden. Damit keine wichtigen Notizen verloren gehen, verfügt Samsung Notes nun über eine automatischen Speicher- und Synchronisationsfunktion, sodass Notizen auch auf anderen kompatiblen Geräten abgerufen werden können. Auch Audio-Memos bieten nun eine Notizfunktion und mit einem Tipp auf die Notiz kann zu dem Moment der Aufnahme gesprungen werden, in dem die Notiz geschrieben wurde. Zusätzlich lassen sich wichtige Dateien über die neue Ordnerstruktur leicht finden.

Geräteübergreifend arbeiten: Dank Link zu Windows auf dem Galaxy Note20 | Note20 Ultra 5G und der integrierten Ihr Smartphone-Anwendung von Microsoft können Nutzer ihre Bilder und Texte zwischen kompatiblen Geräten ganz einfach per Drag & Drop hin- und herziehen und ablegen ohne das der Arbeitsfluss unterbrochen wird.

Mobile Gaming und 8K-Kamera

Die Zusammenarbeit mit Microsoft bereichert auch das Mobile-Gaming. Egal ob im Zug, auf dem Sofa oder im heimischen Garten – mit der Galaxy Note20-Serie können Nutzer auch auf ihrem Smartphone komplett in ihre Spieleerlebnisse eintauchen. Darüber hinaus bietet die Kamera praktisch Funktionen, mit denen nahezu professionelle Fotos und Videos produziert werden können.

Viele Lieblingsspiele von der Xbox auf der Galaxy Note20-Serie: Mit dem den Xbox Game Pass Ultimate können Nutzer aktuell mehr als 100 ausgewählte Spiele direkt auf ihr Smartphone streamen (Beta) – darunter Minecraft Dungeons, Forza Horizon 4 und Destiny 2. In Kombination mit der minimalen Latenzzeit der 5G-Verbindung und Wi-Fi 6-Konnektivität ermöglicht die Note20-Serie auch unterwegs rasanten Spielspaß, der auf dem große Display besonders gut zur Geltung kommt. Weitere Spieleangebote werden konsequent ausgebaut.

Nahezu professionelles Filmequipment für die Hosentasche: Die Kamera des Galaxy Note20 | Note20 5G und des Galaxy Note20 Ultra 5G bewegt sich ebenfalls auf hohem Niveau. Die 8K-fähige Kamera nimmt Momente in atemberaubender Qualität und einem Seitenverhältnis von 21:9 bei 24 Bildern pro Sekunde auf, wodurch Videos fast wie kleine Kinofilme wirken. Der integrierte Space-Zoom und verschiedene Objektive ermöglichen es, auch kleine Details gestochen scharf abzubilden. Im Profi-Video-Modus stehen dem Nutzer zudem gleich mehrere Optionen zur Verfügung, um die Belichtung, den Ton und den Fokus gezielt anzupassen. Der Laser-Autofokus-Sensor, die präzise Scharfeinstellung und die Live-Fokus-Video-Option verleihen den Aufnahmen viel Tiefe. Über die manuelle Ausrichtung der integrierten Mikrofone kann der Nutzer selbst bestimmen, aus welcher Richtung die Geräusche am besten zu hören sein sollen. Auch die Galaxy Buds Live können genutzt werden, um kristallklaren Sound aufzuzeichnen und Hintergrundgeräusche zu reduzieren.

Samsung DeX unterstützt das Multitasking: Mit den Smartphones der Galaxy Note20-Serie kann die Desktop Arbeitsfläche von DeX nun auch kabellos auf einem kompatiblen SmartTV aufgerufen werden. Praktisch ist die Funktion besonders dann, wenn Nutzer neben dem Smartphone-Display noch einen weiteren Bildschirm benötigen, um mehrere Aufgaben parallel zu erledigen, ohne dafür zwischen Apps wechseln zu müssen.

Galaxy Features gezielt erweitert

Das neue Galaxy Note20 und das Galaxy Note20 Ultra 5G untermauern den Anspruch der Galaxy Note-Serie hohe Leistung zu bieten und es zu erleichtern produktiv zu sein. Dabei trifft aktuelle Technologie auf ein elegantes Design. Als erstes Smartphone der Galaxy Note-Serie verfügt das Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G über ein Dynamic AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz, dessen Bildwiederholrate sich zugunsten der Akkulaufzeit automatisch an die Bildschirminhalte anpassen kann. Mit der 25 Watt-Schnellladefunktion lässt sich der Akku bei allen Modellen der Galaxy Note20-Serie innerhalb kurzer Zeit laden. Für alle Nutzer, die auch unterwegs ihre Lieblingsinhalte streamen möchten, unterstützen das Galaxy Note20 und das Galaxy Note20 Ultra 5G den schnellen Datenübertragungsstandart Wi-Fi 6.



Die superschnelle 5G-Verbindung des Galaxy Note20 5G und des Note20 Ultra 5G bilden mit minimaler Latenz und hohen Geschwindigkeiten die Basis für unterschiedliche Aktivitäten, denen man mit seinem Smartphone nachgehen möchte. Die Nearby Sharing-Funktion des Galaxy Note20 Ultra 5G sorgt für eine einfache die kabellose Datenübertragung. Das Galaxy Note20 Ultra 5G ist das erste Galaxy-Produkt mit Ultra-Breitbandtechnologie – wodurch es den Alltag seiner Nutzer noch weiter vereinfachen kann. Über das Freigabefeld in der Nearby Sharing-Funktion lassen sich Dateien schnell mit anderen Galaxy Note20 Ultra 5G Smartphones in der Nähe austauschen. Samsung Knox schützt das Smartphone und alle Dateien darauf zuverlässig.



Kunden, die das Samsung Galaxy Note20 | Note20 5G vom 5. August bis zum 20. August vorbestellen können sich zusätzlich über die Galaxy Buds+ oder ein Xbox Gaming Paket bestehend aus einer 3-monatigen kostenfreien Xbox Game Pass Ultimate Mitgliedschaft, Gamepad und Wireless Charger Stand als Zugabe freuen.

Kunden, die das Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G vorbestellen können die Galaxy Buds Live oder ein Xbox Gaming Paket, bestehend aus einer 3-monatigen kostenfreien Xbox Game Pass Ultimate Mitgliedschaft, Gamepad und Wireless Charger Stand als Zugabe wählen.

Modell Verfügbare Farben Preis (alle Preise UVP)10 Galaxy Note20 256 GB Mystic Bronze, Mystic Green, Mystic Grey 925 Euro Galaxy Note20 5G 256 GB Mystic Bronze, Mystic Green, Mystic Grey 1023 Euro Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White 1266 Euro Galaxy Note20 Ultra 5G 512 GB Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White 1364 Euro