8K Ultra HD Slimline AV-Receiver von Marantz

Marantz hat jetzt den 8K Ultra HD Slimline AV-Receiver NR1711 für ein beeindruckendes Hörerlebnis vorgestellt.

Trotz des kompakten Gehäuses verfügt das Modell über alle Leistungsmerkmale und neueste Technologien, ohne viel Platz im Entertainment-Center zu beanspruchen. Wie alle Marantz Komponenten wird der neue AV-Receiver von den hauseigenen Sound-Experten umfassend abgestimmt, um die legendäre Klangsignatur zu liefern, die sowohl anspruchsvolle Audioliebhaber als auch Einsteiger begeistert.

Obwohl der NR1711 nur halb so hoch ist, wie ein herkömmlicher AV-Receiver, liefert er außergewöhnliche Leistung, immersiven Surround Sound, hochauflösendes Streaming und die neuesten 8K-Spezifikationen. Der NR1711 (699 € UVP) ist ab September 2020 bei autorisierten Marantz Fachhändlern in Schwarz und Silber-Gold verfügbar.

Leistungsstarke Verstärkereinheit

Die diskrete Hochstrom-Leistungsverstärker-Sektion erzeugt einen außergewöhnlichen Klang für Filme und Musik. Dieselbe Leistung wird auf allen Kanälen bereitgestellt (90 Watt), wodurch eine breite Palette an Speakern, von Regallautsprechern bis hin zu anspruchsvollen Standlautsprechern, mit Leichtigkeit betrieben werden kann. Jedes Marantz Produkt wird ausgiebig von den hauseigenen Klangmeistern abgestimmt und getestet, um den typischen, warmen und detaillierten Klang sicherzustellen.

Immersive Surround-Sound-Funktionen

Der NR1711 ermöglicht es Nutzern, ihr Heimkinoerlebnis mit mehrdimensionalen, objektbasierten Audioformaten wie Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X und DTS Virtual:X aufzuwerten, um erstaunlich realistische Kinoerlebnisse zu schaffen. Die Dolby Atmos Height Virtualization Technologie und DTS Virtual:X bieten dem Nutzer ein 3D-Hörerlebnis, ohne spezielle Höhen- oder Surround-Lautsprecher.

Neuste 8K HDMI-Technologie

Der neue Marantz NR1711 verfügt über sechs HDMI-Eingänge und einen Ausgang für verschiedene Quellen. Alle sechs HDMI-Eingänge unterstützen 8K Upscaling, Dolby Vision, HLG, Dynamic HDR, HDR10+, 4:4:4 Pure Color Sub-Sampling, 21:9 Video, BT.2020 Pass-Through sowie die neusten HDMI-Funktionen, wie VRR, QFT, ALLM, QMS und den aktuellen Kopierschutzstandard HDCP 2.3.

Ein dedizierter 8K-HDMI-Eingang unterstützt die neuesten 8K/60Hz Spezifikationen und hebt Home Entertainment auf ein neues Level. Der Anwender genießt Filme und Fernsehsendungen in beeindruckender Bildqualität mit 8K/60Hz-Video-Passthrough oder Upscaling sowie Unterstützung neuer HDR-Formate (einschließlich HDR10+ und Dynamic HDR). QMS (Quick Media Switching) ermöglicht es zudem, direkt zwischen unterschiedlichen Auflösungen und Bildraten zu wechseln, ohne dass ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird. Der neue NR1711 bietet Gaming in höchster Qualität, mit 4K/120Hz-Pass-Through und Upscaling sowie Variable Refresh Rate (VRR), Quick Frame Transport (QFT) und Auto Low Latency Mode (ALLM). Damit werden Verzögerungen, Ruckler und Brüche im Bild reduziert oder eliminiert, um ein flüssigeres, natürlicheres und bewegungsscharfes Spielerlebnis sicherzustellen.

Der NR1711 wartet auch mit HDMI eARC-Unterstützung auf, sodass 3D-Audioformate wie Dolby Atmos und DTS:X in erstklassiger Qualität von der TV-Quelle für noch intensivere Surround-Sound-Erlebnisse übertragen werden können.

Fortschrittliche Verbindungsmöglichkeiten und Multiroom

Mit HEOS Built-in oder AirPlay 2 können Anwender den NR1711 mit weiteren kompatiblen Geräten koppeln und ihre Lieblingsmusik kabellos in jedem Raum genießen. Dabei können sie entweder in jedem Zimmer denselben Song abspielen oder für jeden Raum einen anderen wählen. Der NR1711 unterstützt zahlreiche Musik-Streaming-Dienste wie TIDAL, Spotify, Amazon Music HD, Deezer und viele weitere.

Zusätzlich können Anwender 5.1-Kanal-Surround-Sound im Heimkino und denselben Ton in Stereo oder eine separate Quelle in einem anderen Raum genießen. Dazu muss lediglich ein Paar Stereolautsprecher an die Multiroom-Verstärkerausgänge oder ein separater Stereoverstärker und Lautsprecher an die Vorverstärker für Zone 2 angeschlossen werden. Darüber hinaus haben Nutzer via Bluetooth-Audioübertragung die Möglichkeit, Musik über Bluetooth-Kopfhörer zu streamen. Diese Funktion ermöglicht auch die gleichzeitige Wiedergabe über Bluetooth-Kopfhörer und angeschlossene Lautsprecher.

Der NR1711 unterstützt auch führende Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri. Mit der HEOS App können Anwender per Sprachbefehl Musik von verschiedenen Streaming-Diensten abspielen, zwischen den angeschlossenen Multiroom-Komponenten wechseln, die Lautstärke anpassen, die Wiedergabe pausieren, stummschalten und vieles mehr.

Einfach einzurichten, einfach zu bedienen

Um die Installation zu erleichtern, sind die Premium-Lautsprecheranschlüsse des NR1711 farblich markiert. Darüber hinaus werden entsprechend markierte Etiketten für die Lautsprecherkabel mitgeliefert. Der Setup-Assistent und das Raumakustik-Korrektursystem Audyssey MultEQ sorgen dank der einfachen Bildschirmführung für die optimale Einrichtung jeder Konfiguration in jedem Wohnzimmer.

