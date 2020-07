gamescom 2020 am Puls der Community

Die gamescom 2020 ist am Puls der Community. Als digitales Event gibt es neue Shows und eine neue Art, wie Besucher mit Unternehmen zusammenkommen.

Was gleich bleibt: Das Herz der gamescom schlägt in der Community – und zwar auch digital! Konkret erlebbar wird das unter anderem über die Aktion #supportsmallstreamers sowie das digitale cosplay village mitsamt cosplay contest.

Kleine Streams, großer Beitrag zur gamescom-Community

Unter dem Hashtag #supportsmallstreamers machten zuletzt kleine Twitch- und YouTube-Kanäle auf sich aufmerksam. Für die gamescom ein Anlass, dieser Gruppe eine Plattform zu geben: Unter mehr als 200 Bewerbungen wurden 18 Streamerinnen und Streamer ausgewählt, deren Streams einmalig jeweils dienstags und donnerstags ab 19 Uhr auf dem Twitch-Kanal der gamescom gehostet werden. In den Bewerbungen und der finalen Auswahl zeigt sich die große Vielfalt der Gaming-Community: Vom aktuellen Trend-Shooter „Valorant“ über das globale Phänomen „Animal Crossing: New Horizons“ bis hin zu Klassikern wie „Mario Kart“ oder „Magic: The Gathering“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zudem bekommen die aufstrebenden Streamerinnen und Streamer durch die Aktion nicht nur mehr Aufmerksamkeit, sondern auch wertvolles Feedback direkt aus der Community.

Den Start machen Streamerinnen und Streamer aus Deutschland. Nach dem erfolgreichen Launch ist eine Fortsetzung mit internationaler Beteiligung im Herbst 2020 geplant.

Die volle Cosplay-Ladung in digitalem Gewand

Apropos: Gerangel um gute Plätze vor der Cosplay Stage ist dieses Jahr kein Thema. Mit dem digitalen cosplay village sitzen 2020 alle in der ersten Reihe. Drei Tage lang gibt es online ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm mit internationalen Cosplayerinnen und Cosplayern, Zeichnerinnen und Zeichnern, Musik-Acts, Showeinlagen, Live Casts, Workshops und vielem mehr! Die Teilnahme ist dabei nicht nur via Stream möglich, auch auf Discord können sich Fans mit den Artists und Acts austauschen.

Als krönender Abschluss findet der große gamescom cosplay contest dieses Jahr online statt und wird noch größer, fantastischer und umwerfender. Wie gewohnt wird eine fachkundige Jury die Einreichungen unter die Lupe nehmen, sie im Stream bewerten und anschließend die Preise in der gamescom: Best of Show an glückliche Gewinnerinnen und Gewinner übergeben.

