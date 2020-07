Das Samsung Galaxy Z Flip 5G in neuem Look erweitert die Serie faltbarer Smartphones und kommt in neune Farben.

Mit dem Galaxy Z Flip hat Samsung einmal mehr Smartphone-Geschichte geschrieben. Damit aber nicht genug: Das faltbares Smartphone im Hosentaschenformat bekommt am 7. August ein Upgrade. Mit dem Galaxy Z Flip 5G macht das Smartphone einen weiteren Schritt in Richtung mobile Zukunft. Dank des neues Prozessors Snapdragon 865 Plus erhöht sich zudem die Leistungsfähigkeit des Smartphones. Um dabei auch optisch besonders zu bleiben, hat Samsung der neuen Version zwei aufregende neue Farben spendiert.

Das kompakte Foldable vereint Technologie und Stil. Mit dem leistungsstarken Prozessor und den neuen Farbdesigns bietet das Galaxy Z Flip 5G seinen Nutzern eine weitere Möglichkeit, sich zu entfalten. Das Galaxy Z Flip 5G ist mit der aktuellen 5G-Technologie ausgestattet. Schon jetzt wird neben dem öffentlich verfügbaren 5G auch Standalone-5G unterstützt, mit dem sich Nutzer mit fortschreitendem Netzausbau eine stabilere Verbindung, kürzere Latenzzeiten und eine erhöhte Geschwindigkeit bei Uploads freuen können. Das ermöglicht zum Beispiel Videostreaming in atemberaubender Qualität und flüssiges Gameplay – selbst bei aufwendig gestalteten Onlinespielen.

Top-Performance dank Snapdragon 865 Plus

Mit 5G und dem neuen Qualcomm Prozessor Snapdragon 865 Plus wird aus dem Galaxy Z Flip 5G ein wahrer Top-Performer, der die starke Leistung des Galaxy Z Flip übertreffen kann. Im Detail ist die CPU 25 Prozent schneller als beim Vorgänger, die GPU ist 26 Prozent schneller und in der NPU sogar 85 Prozent. Bei so viel Leistung und 5G-Interrnetverbindung können sich Nutzer über ein nahtloses, flüssiges Erlebnis freuen, auch bei unterschiedlichen Anforderungen der Lieblingsinhalte – von der TV-Serie bis zum Onlinegame.

Mystisch matt in den Spätsommer

Wo das Galaxy Z Flip das Jahr in Hochglanz einläutete, setzt das Galaxy Z Flip 5G auf zwei edle matte Designs, die nicht nur die Optik, sondern auch die Haptik prägen. So wird es mit der auffälligen Option in Mystic Bronze farblich schon fast etwas herbstlich. Mystic Gray kommt hingegen klassisch dezent daher und lässt sich mit vielen Looks kombinieren.

Mit diesen Farben zeigt das Galaxy Z Flip 5G, dass es nicht nur Technologie auf hohem Niveau bietet, sondern auch ein ganz klares Fashionstatement setzt.

Best of Galaxy

Als Mitglied der Galaxy Familie ist das Galaxy Z Flip 5G auch Teil des Galaxy-Ökosystems. Es bietet die Leistung und den Funktionsumfang, den Nutzer in den Bereichen Kamera, Display, Akku und Sicherheit von den Top-Smartphones von Samsung erwarten. Die beiden Akkus, mit denen das Galaxy Z Flip 5G ausgestattet ist, sind nicht nur platzsparend, sondern auch ausdauernd. Zusätzlich unterstützen sie die Schnellladefunktion, und auch Wearables wie die Galaxy Buds+ können dank Wireless PowerShare induktiv aufgeladen werden.

Wie auf allen Geräten der Galaxy-Reihe stehen Nutzern Dienste wie Samsung Health zur Verfügung. Das Galaxy Z Flip 5G ist durch Samsung Knox, der führenden Sicherheitsplattform der Branche, vom Chip bis zur Software geschützt.

Exklusives Angebot für Vorbestellungen

Das Galaxy Z Flip 5G kommt am 7. August 2020 auf den Markt und wird im Samsung Online Shop und im deutschen Handel bei ausgewählten Händlern erhältlich sein. Kunden, die zwischen dem 22. Juli und 6. August ihr Gerät exklusiv bei der Deutschen Telekom vorbestellen, bekommen eine limitierte Samsung-Geschenkbox im Wert von über 300 Euro on top.

