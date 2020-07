Das AOC Premium-Display U32U1 im Porsche-Design erfüllt höchste Anforderungen an Ästhetik und Leistung.

Beim U32U1 von AOC zeichnet für den eleganten Auftritt des leistungsstarken, mit dem Red Dot Design Award prämierten Bildschirms das renommierte Studio F. A. Porsche verantwortlich. Der röhrenförmige Stativstandfuß zum Beispiel greift Trends im klassischen Möbeldesign auf und schafft damit eine visuelle Leichtigkeit, die ihn in jeder Arbeitsumgebung und in jedem Wohnumfeld zu einem echten Eyecatcher macht.

Das ist aber natürlich längst noch nicht alles. Das 4-seitig rahmenlose, schlanke, schwenk- und neigbare Display sitzt auf einem glänzenden Metall-Stativständer, der stufenlos um 120 mm höhenverstellbar ist. Die Aluminium-Rückplatte mit abgerundeten Ecken, in der auch die Kabelanschlüsse untergebracht sind, bildet einen feinen Kontrast zur dunkelgrauen, flachen Rückwand. Eine echte funktionelle Neuheit ist, dass diese Platte in der gleichen Position bleibt, wenn das Display in die Hochformat-Position gedreht wird (Pivot-Funktion), sodass auch die Kabel an der gleichen Stelle verbleiben. Und für den Fall, dass das Display auf einem externen Standfuß oder an einer Wand angebracht werden soll, kann dies mit einer VESA-konformen Halterung realisiert werden.

Exzellente Performance für professionelle Ansprüche

Der extragroße 80 cm (31,5″)-IPS-Bildschirm bietet eine brillante Auflösung von 4K/UHD (3840 x 2160), eine Farbtiefe von 10 Bit entsprechend des VESA-Display-HDR600-Standards – stellt somit 1,07 Milliarden Farben dar – und einen beeindruckenden Kontrast für strahlende Bilder von leuchtendem Weiß bis zum tiefsten Schwarz. Dabei deckt das Modell 135 % des sRGB-, 100 % des AdobeRGB- und 98 % des DCI-P3-Farbraums ab, was ihn zu einer idealen Wahl für Video- und Foto-Profis, für Designer und alle anderen macht, die großen Wert auf eine exzellente Bildwiedergabe legen.

Immer dabei mit USB-C

Neben dem DisplayPort 1.4-Anschluss verfügt der U32U1 auch über einen USB 3.2-Hub, einen HDMI 2.0- und einen USB-C-Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode für die Übertragung hochauflösender Videosignale von einem Notebook oder einem anderen Computer. Durch die USB-Stromversorgung kann der Notebook-Akku gleichzeitig mit bis zu 65 W aufgeladen werden, während die USB-3.2-Datenübertragung für einen blitzschnellen Datentransfer sorgt.

„Die perfekte Kombination aus State-of-the-Art-Technologie und herausragendem Design macht unsere neuen, in Zusammenarbeit mit Studio F. A. Porsche entwickelten Monitore zu etwas ganz Besonderem“, so Stefan Sommer, Director Marketing & Business Management in Europa. „Nach dem großen Erfolg unserer ersten gemeinsam vorgestellten Bildschirme vor zwei Jahren freue ich mich, dass wir nun ein weiteres Modell präsentieren können, das sich durch sein außergewöhnliches Design auszeichnet.“

„Wir haben in AOC den perfekten Partner gefunden, der unsere Ansprüche an hochwertiges, raffiniertes Design nicht nur teilt, sondern noch verstärkt. Unser gegenseitiges Verständnis von Qualität und Leistung ermöglicht es uns, Premium-Produkte zu entwickeln, die sowohl technisch als auch ästhetisch höchsten Anforderungen genügen“, ergänzt Christian Schwamkrug, Design Director im Studio F. A. Porsche.

Der U32U1 von AOC ist ab sofort zu einem Preis von 959,00 EUR / 1.029,00 CHF (UVP) erhältlich.

https://eu.aoc.com/de/