Samsung „Life Unstoppable“: Innovation im virtuellen Raum

Samsung enthüllt seine neuesten Produktinnovationen am 2. September 2020 in einer virtuellen Welt

Samsung präsentiert mit „Life Unstoppable“ ein beeindruckendes virtuelles Eventformat zur Vorstellung der neuesten Produkte aus dem Samsung Kosmos – von Smartphones, über Wearables, TV, Audio bis hin zu Hausgeräten. So tauchen Besucher in eine interaktive virtuelle Welt ein, entdecken neue Produkte und erfahren, wie diese unseren digital vernetzten Lebensstil in den Bereichen Entertainment, Kreativität und Effizienz bereichern können.

Samsung „Life Unstoppable“ Neuheiten-Präsentation im virtuellen Raum.

„Life Unstoppable“ ist eine 45-minütige virtuelle und spannende Reise durch neue Technologien. Dabei führen Experten die Gäste durch eine Welt voller Samsung Innovationen – mit dem Ziel, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Den Gästen wird eine nahtlose Vernetzung ermöglicht, die ihnen die Türen zu einem „Life Unstoppable“ öffnen.

Der Mensch im Mittelpunkt

Samsung will die Grenzen dessen verschieben, was Technologie leisten kann. Die interaktive Welt ermöglicht es den Gästen, Produktneuheiten aus den Bereichen Mobile, TV und Hausgeräte bequem von zu Hause aus zu erkunden. Die neuesten Innovationen im integrierten Ökosystem von Samsung schaffen Nutzern vielseitige Möglichkeiten. Diese reichen von Home Entertainment und Online-Gaming Erlebnissen bis hin zum effizienten mobilen Arbeiten.

Neue Wege in neue Zeiten

Die diesjährige digitale Veranstaltung ist eines von vielen Beispielen, wie Samsung sein Handeln an die jüngsten globalen Veränderungen hinsichtlich Reisebeschränkungen, Arbeitsbedingungen und persönlicher Interaktion anpasst.

„Samsung entwickelt sich kontinuierlich weiter und bietet seinen Kunden wegweisende Innovationen “, sagt Benjamin Braun, Chief Marketing Officer und Vice President von Samsung Europe. „Wir freuen uns darauf, die europäische Vorstellung der neuen Produktreihen von Smartphones, TVs und vielen weiteren digitalen Produkten in diesem Jahr ganz neu zu erfinden. Die zukunftsorientierte Art des Events spiegelt den Geist der Produkte selbst wider.“

„Life Unstoppable“ findet am 2. September 2020 um 10 Uhr CET statt und steht Medien-, Einzelhandels- und Industriepartnern offen. Interessenten, die sich für die Teilnahme an der Veranstaltung anmelden möchten, wenden sich bitte an:

samsung.av@faktor3.de